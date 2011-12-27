Light Image Resizer5.0.8.0
Resim Boyutlandırma Programı
Light Image Resizer programı ile bilgisayarınızdaki resim dosyalarınızın boyutlarını ister tek tek istersenizde toplu olarak bir iki tıklamayla değiştirebilirsiniz.
Programı kurarken Windows menüsüne ekle seçeneğini aktifleştirirseniz, seçtiğiniz resimlerin boyutlarını sadece bir sağ klik tıklamasıyla düzenleyebilirsiniz.
Ayrıca programın, fotoğraf ve resimlerinizi yeniden boyutlandırırken farklı filtreler ve efektler kullanabilmek gibi güzel bir özelliğide bulunmakta.
Programın Özellikleri:
- Resimleri veya fotoğrafları yeniden boyutlandırabilir, sıkıştırabilir ve farklı formatlara dönüştürebiliriz.
- Hızlı bir şekilde yeniden boyutlandırma
- Hızlı ve yüksek kalitede sonuçlar
- Yüksek kalitede resim filtreleri
- İnternet sitelerinde yayınlamak veya email olarak göndermek için oluşturulabilir fotoğraf ve resimler
- Yeniden adlandırma, sıralama ve resmi korumak için imza ekleme
- Fotoğraflarınıza toplu olarak kendi logonuzu veya imzanızı ekleme
- Farklı profil seçenekleri
- Özel Pdf sayfaları oluşturma
- Jpeg formatından Pdf formatına dönüştürme
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3- Light Image Resizer 4.4.4.0 için Ziyaretçi dedi ki;
GÜZEL BİR PROGRAM. SEVDİM. TEŞEKKÜRLER.Artı Yönleri: YORUM YOK Eksi Yönleri: YORUM YOK
- Lisans:
- Deneme Sürümü
- Dil Desteği:
- italyanca İngilizce Almanca Rusça ispanyolca Fransızca
- Geçen Hafta / Toplam:
- 18 / 9,589
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Obviousidea
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