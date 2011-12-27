Light Image Resizer programı ile bilgisayarınızdaki resim dosyalarınızın boyutlarını ister tek tek istersenizde toplu olarak bir iki tıklamayla değiştirebilirsiniz.

Programı kurarken Windows menüsüne ekle seçeneğini aktifleştirirseniz, seçtiğiniz resimlerin boyutlarını sadece bir sağ klik tıklamasıyla düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca programın, fotoğraf ve resimlerinizi yeniden boyutlandırırken farklı filtreler ve efektler kullanabilmek gibi güzel bir özelliğide bulunmakta.

Programın Özellikleri:

