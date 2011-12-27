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Light Image Resizer
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Light Image Resizer

5.0.8.0
Light Image Resizer İndir Hemen İndir

7.72 MB
Editör Puanı: 5/5
5

1 Kullanıcı: 3/5

3
Light Image Resizer
Light Image Resizer
Light Image Resizer

Resim Boyutlandırma Programı

Can Çevrim Son güncelleme 1 saat önce

Light Image Resizer programı ile bilgisayarınızdaki resim dosyalarınızın boyutlarını ister tek tek istersenizde toplu olarak bir iki tıklamayla değiştirebilirsiniz.

Programı kurarken Windows menüsüne ekle seçeneğini aktifleştirirseniz, seçtiğiniz resimlerin boyutlarını sadece bir sağ klik tıklamasıyla düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca programın, fotoğraf ve resimlerinizi yeniden boyutlandırırken farklı filtreler ve efektler kullanabilmek gibi güzel bir özelliğide bulunmakta.

Programın Özellikleri:

  • Resimleri veya fotoğrafları yeniden boyutlandırabilir, sıkıştırabilir ve farklı formatlara dönüştürebiliriz.
  • Hızlı bir şekilde yeniden boyutlandırma
  • Hızlı ve yüksek kalitede sonuçlar
  • Yüksek kalitede resim filtreleri
  • İnternet sitelerinde yayınlamak veya email olarak göndermek için oluşturulabilir fotoğraf ve resimler
  • Yeniden adlandırma, sıralama ve resmi korumak için imza ekleme
  • Fotoğraflarınıza toplu olarak kendi logonuzu veya imzanızı ekleme
  • Farklı profil seçenekleri
  • Özel Pdf sayfaları oluşturma
  • Jpeg formatından Pdf formatına dönüştürme

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Lisans:
Deneme Sürümü
Dil Desteği:
italyanca İngilizce Almanca Rusça ispanyolca Fransızca
Geçen Hafta / Toplam:
18 / 9,589
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Obviousidea

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