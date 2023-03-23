WorkinTool Image Converter İncelemesi: Tamindir'e Özel %50 İndirim!

Bilgisayarda yer alan görselleri farklı bir formata dönüştürmek isteyen kişiler için WorkinTool Image Converter isimli harika bir program bulunuyor. WorkinTool Image Converter incelemesi ile programın neler sunduğunu detaylı şekilde ele alacağız.

WorkinTool Image Converter İncelemesi

Sosyal medya gibi bazı çevrim içi platformlar, PC'nizde bulunan resmin formatını desteklemiyor olabilir. Bu nedenden ötürü resmi yükleme işlemi başarısızlıkla sonuçlanır. Neyse ki Windows 7, 8, 10 ve 11 sürümlerini destekleyen WorkinTool Image Converter yazılımı mevcut.

WorkinTool Image Converter, yaygın olarak tercih edilen JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP, HEIC ve RAW dahil olmak üzere 100'den fazla görüntü formatını destekliyor. Bu, dönüştürmek istediğiniz formatı programda çok büyük bir ihtimalle bulabileceğiniz anlamına geliyor.

Resim dönüştürme tarafında pek çok seçenek yer alıyor. Birden fazla görselin toplu hâlde dönüştürülebilmesine imkân tanıyan yazılımda JGP Dönüştürücü, PNG Dönüştürücü, BMP Dönüştürücü, WEBP Dönüştürücü dahil olmak üzere çeşitli araçlar mevcut.

WorkinTool Image Converter, sahip olduğu özellikler sayesinde resim formatını dönüştürme programından fazlasını sunuyor. Kaliteden ödün vermeden JPG, JEPG, PNG ve GIF dosyalarının boyutunu küçültmek için görüntü sıkıştırma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Söz konusu işlemin kalitenin olumsuz yönde etkilenmeden yapılabilmesi büyük bir avantaj sağlıyor. Programda yer alan bir diğer işlev ise filigran kaldırma aracıdır. Bu özellik, resimlerin üzerinde yer alan filigranları ve metinleri saniyeler içerisinde kaldırabilmenize olanak tanıyor.

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kolay kullanım imkânı sunan programda resim düzenleme özelliği de yer alıyor. Böylelikle bilgisayarınızda yer alan görsellere filtre, çerçeve ve metin ekleyebilir, görüntüyü bulanık hâle getirebilir ve dahasını yapabilirsiniz.

Yapay zekâ (AI) desteğine sahip görüntü iyileştirme algoritmalarını içeren yazılımda kaliteden ödün vermeden fotoğrafın çözünürlüğünü artırabilirsiniz. AI destekli resim renklendirme teknolojisini destekleyen hizmette siyah beyaz fotoğraflarınızı doğal bir şekilde renklendirebilirsiniz.

Yalnızca tek tıklama ile arka planı kaldırma işlemine imkân tanıyan programda arka plan rengini değiştirme seçeneği de bulunuyor. PC'nizdeki bir görseli piksel bazında kırpabilir ya da sosyal medya için hazırlanmış en boy oranı şablonlarından birini seçebilirsiniz. Şablonlar, zamandan tasarruf edilmesini sağlıyor.

WorkinTool Image Converter'da eski fotoğrafları çok pratik şekilde iyileştirmenize, görüntü boyutunu artırmanıza, yüzdeki bulanıklığı düzeltmenize olanak tanıyan özellikler mevcut. Programda birden fazla görselin aynı karede yer almasını sağlayan fotoğraf kolajı işlevi de bulunuyor.

Editörün Yorumu

Zengin özelliklere sahip olan WorkinTool Image Converter, resim formatını dönüştürme programından çok daha fazlasını sunuyor. Programda format dönüştürme işleminin yanı sıra siyah beyaz fotoğrafları renklendirme, resim düzenleme, fotoğraf kolajı oluşturma dahil olmak üzere çok sayıda özellik mevcut.

Popüler yazılımda yer alan tüm bu özellikler, kullanıcıların resimlerle ilgili işlemler için birden fazla programa ihtiyaç duymasına gerek bırakmıyor. Üstelik söz konusu işlemler çok kolay bir şekilde uygulanabiliyor. Böylelikle program kullanımı esnasında sorun yaşanmıyor.

WorkinTool Image Converter İçin %50 İndirim Fırsatı

WorkinTool Image Converter, Tamindir takipçilerine özel %50 oranında indirim fırsatı sunuyor. Programı image-ID kodu sayesinde yarı fiyatına satın alarak ömür boyu kullanmanız mümkün. WorkinTool Image Converter satın alma sayfasını ziyaret edebilir ve indirim fırsatından yararlanabilirsiniz.

Programın ücretsiz sürümü de bulunuyor fakat bu versiyonda bazı özellikler yer almıyor. Tüm özelliklerden yararlanmak için belirli bir ücret karşılığında ister aylık veya yıllık abone olabilir isterseniz bir kere satın alarak ömür boyu kullanabilirsiniz.