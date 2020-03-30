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Evde Spor Yapabileceğiniz En İyi 10 Uygulama

Evde Spor Yapabileceğiniz En İyi 10 Uygulama
Erkan Calp
Erkan Calp -

Evde spor yapmaya mı karar verdiniz? Kadın ve erkekler için en iyi evde spor uygulamaları bu listemizde. Evde spor yapmak isteyenler için, spor aletleri ve spor aletleri olmadan yapılabilen basit ancak etkili hareketler, egzersizleri sunan ücretsiz Android uygulamalar Evde Spor Uygulamaları listemizde.

Evde spor yapmak için kullanabileceğiniz en iyi mobil uygulamalar bu özel listemizde. Kilo vermek, kilonuzu korumak, vücudunuzu şekillendirmek için faydalanabileceğiniz fitness uygulamaları hareketleri videolu, görselli (fotoğraflı) veya detaylı açıklamalarla sunuyor ve kendinize özel antrenman planı oluşturmanıza izin veriyorlar. Hatta 30 gün gibi belli bir sürede hedefinize ulaşmanıza yardımcı olan challenge’lar da içeriyorlar.

Evde, ekipmanlı-ekipmansız yapılabilen spor hareketleri her seviyeye hitap ediyor. İster evde spor nasıl yapılır? sorusunu soran, spora yeni başlayacak biri olun, ister uzun süredir spor yapmayan biri olun, isterseniz de profesyonel sporcuların seviyesinde olun… Kendinize göre bir uygulama mutlaka bulacaksınız.

Ev Egzersizleri Ev Egzersizleri
Ev Egzersizleri Pahalı ekipmanlara para harcamadan ve spor salonuna gitmeden egzersiz yapmak için Ev Egzersizleri uygulamasını kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
6 Pack Abs in 30 Days 6 Pack Abs in 30 Days
6 Pack Abs in 30 Days 30 günde baklava karın kaslarına sahip olun! ÜCRETSİZ
30 Day Fitness Challenge 30 Day Fitness Challenge
30 Day Fitness Challenge 30 günde sağlıklı şekilde kilo vermenize yardımcı egzersizler içeriyor. ÜCRETSİZ
Plank Workout Plank Workout
Plank Workout Plank Workout: Plank egzersizleri ile 30 günde kilo verecek, yağları yakacak, kaslarınızı güçlendireceksiniz. ÜCRETSİZ
Run with Map My Run Run with Map My Run
Run with Map My Run Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz koşu takip uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Zombies, Run! Zombies, Run!
Zombies, Run! Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz zenginleştirilmiş gerçeklik koşu oyunu.

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