Evde Spor Yapabileceğiniz En İyi 10 Uygulama

Evde spor yapmaya mı karar verdiniz? Kadın ve erkekler için en iyi evde spor uygulamaları bu listemizde. Evde spor yapmak isteyenler için, spor aletleri ve spor aletleri olmadan yapılabilen basit ancak etkili hareketler, egzersizleri sunan ücretsiz Android uygulamalar Evde Spor Uygulamaları listemizde.

Evde spor yapmak için kullanabileceğiniz en iyi mobil uygulamalar bu özel listemizde. Kilo vermek, kilonuzu korumak, vücudunuzu şekillendirmek için faydalanabileceğiniz fitness uygulamaları hareketleri videolu, görselli (fotoğraflı) veya detaylı açıklamalarla sunuyor ve kendinize özel antrenman planı oluşturmanıza izin veriyorlar. Hatta 30 gün gibi belli bir sürede hedefinize ulaşmanıza yardımcı olan challenge’lar da içeriyorlar.

Evde, ekipmanlı-ekipmansız yapılabilen spor hareketleri her seviyeye hitap ediyor. İster evde spor nasıl yapılır? sorusunu soran, spora yeni başlayacak biri olun, ister uzun süredir spor yapmayan biri olun, isterseniz de profesyonel sporcuların seviyesinde olun… Kendinize göre bir uygulama mutlaka bulacaksınız.