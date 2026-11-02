12 GB RAM'li OnePlus Turbo 6Vs Tanıtıldı! 9000 mAh Bataryası Var

Yüksek batarya kaapsitesine sahip telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. OnePlus, 9.000 mAh batarya kapasiteli Turbo 6Vs'yi tanıttı. Telefon, yüksek bataryanın yanı sıra yüksek yenileme hızı ve 12 GB RAM dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor. Bu arada cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen orta segment bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor.

OnePlus Turbo 6Vs'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 1800 nit

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamera

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 9.000 mAh

Hızlı Şarj: 80W

OnePlus Turbo 6Vs'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu arada OnePlus Turbo 6V'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamear, yardımcı sensör ve 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

OnePlus Turbo 6Vs'nin Ekran Özellikleri Neler?

OnePlus'ın yeni telefonu 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık sayesinde ekran güneş ışığı altında bile görülebilecek. Bu arada Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli.

OnePlus Turbo 6Vs'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefonda Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i ise 30 FPS ile 40 FPS arasında, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang, çevrim içi aksiyon oyunu Call of Duty Mobile, battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Orta segmentte konumlanan işlemcide 2.7 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada Snapdragon 7s Gen 4'ün POCO M8 Pro, Redmi Note 15 Pro+ ve Nothing Phone (4a) dahil olmak üzere pek çok telefonda yer aldığını belirtelim.

OnePlus Turbo 6Vs'nin Bataryası Kaç mAh?

Turbo 6Vs, 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Telefon bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse OnePlus Turbo 6V'de de aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı tercih edilmişti.

OnePlus Turbo 6Vs Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Turbo 6Vs'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Turbo 6 serisi satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus Turbo 6Vs'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

OnePlus Turbo 6Vs'nin Fiyatı Ne Kadar?

OnePlus Turbo 6Vs'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 3 bin 699 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 27 bin 771 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda OnePlus Turbo 6Vs'nin batarya kapasitesinden ekran özelliklerine kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü suancağını düşünüyorum. Bu arada yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Yüksek parlaklık sayesinde ise telefon güneş ışığı altında bile rahatça kullanılabilecek.