Google, One UI 9'daki Android Auto Hatasını Düzeltiyor

Google, One UI 9 yüklü bazı Galaxy telefonlarda görülen Android Auto bağlantı hatası için düzeltme dağıtmaya başladı. Hatadan etkilenen telefonlar otomobile hiç bağlanmıyor ya da bağlantı yolda kopuyor. Şikâyetler Galaxy S26'dan Galaxy A55 5G'ye kadar farklı modellerden geliyor. One UI 9 Türkiye'de de Galaxy A57, A55 ve A17 5G gibi modellere ulaştı.

Android Auto Bağlantı Hatasının Belirtileri

Şikâyetlere göre Android Auto ya hiç açılmıyor ya da sürüşün ortasında kapanıyor. Sorun hem kablolu hem kablosuz bağlantıda görülüyor. Kullanıcılar güncellemeden önce sorunsuz çalışan aynı kabloyu kullandıklarını söylüyor. Bazı sürücüler güncellemeden sonra ses takılmalarının da arttığını belirtiyor.

Kullanıcılar bilinen çözümleri de denedi. Telefonu otomobille yeniden eşlemek sonucu değiştirmedi. Android Auto'nun verilerini silmek ve uygulamayı yeniden kurmak da işe yaramadı. Hata güncellemeyi yükleyen her telefonda görülmüyor. Bazı Galaxy sahiplerinde Android Auto sorunsuz çalışmaya devam ediyor.

Şikâyet Gelen Galaxy Modelleri

Android Authority'nin derlediği bildirimler tek bir modelle sınırlı değil. Samsung'un ABD topluluk forumunda bir Galaxy S26 sahibi, 13 Ekim 2026'da sorunu ilk kez dile getirdi. Google'ın Android Auto yardım topluluğunda ise bir Galaxy A55 5G kullanıcısı aynı hatayı bildirdi. Galaxy A55 için One UI 9'un Türkiye'de dağıtılmaya başladığını aktarmıştık.

Bir Galaxy S25 Edge sahibi, One UI 8.5 kullanan 2 Samsung telefonunu otomobiline sorunsuz bağladığını yazdı. Aynı kullanıcı Galaxy S24 Ultra'yı One UI 9'a güncelleyince bağlantı kesildi. Tek bir kullanıcının denemesi kesin kanıt sayılmaz. Yine de bu örnek One UI 9'u en güçlü şüpheli hâline getiriyor.

Google'ın Açıklaması ve Düzeltme

Android Auto ekibi önce Galaxy A55 kullanıcısının bildirimini aldığını doğruladı. İlk haberlerden saatler sonra bir Google sözcüsü düzeltmenin dağıtıldığını açıkladı. Şirket hatayı "Android 17 / One UI 9" sorunu olarak tanımladı ve kısa sürede çözülmesini beklediğini söyledi.

Google hatanın nedenini paylaşmadı. Düzeltmenin Android Auto uygulamasıyla mı yoksa sistem güncellemesiyle mi geleceği de belli değil. Samsung konuyla ilgili açıklama yapmadı. Android Auto'da benzer bir bağlantı sorunu Mart 2026'da Pixel ve Galaxy S serisinde de yaşanmış, Google o dönem de düzeltme yayımlamıştı.

One UI 9'un Türkiye Durumu ve Yapmanız Gerekenler

Samsung, One UI 9'u 16 Eylül 2026'da Galaxy S26 serisi için yayımlamaya başladı. Güncelleme o tarihten beri her hafta yeni modellere ulaşıyor. Galaxy A57 için Türkiye'de dağıtımın başladığını 12 Ekim 2026'da yazmıştık. Android Auto Türkiye'de resmi olarak kullanılabiliyor ve Google düzeltmede bölge ayrımı yapmadı.

Telefonunuzun One UI sürümünü Ayarlar > Telefon hakkında > Yazılım bilgileri bölümünden görebilirsiniz. Yeni sistem güncellemesini Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarıyla kontrol edebilirsiniz. Android Auto'yu da Google Play'den son sürüme güncellemeniz gerekiyor.

Editörün Yorumu

Google'ın haberlerden saatler sonra düzeltme dağıtması ilk bakışta hızlı bir tepki gibi görünüyor. Ancak Samsung forumundaki ilk şikâyet 13 Ekim 2026 tarihli. Kullanıcıların çözüm için yaklaşık 3 hafta beklemesi bana göre hızlı sayılmaz. Nedenin açıklanmaması da hatanın sonraki güncellemelerde dönmeyeceğine güven vermiyor. Android Auto'yu sık kullanıyorsanız güncellemeden sonra uzun bir yola çıkmadan bağlantıyı mutlaka deneyin.