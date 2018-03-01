Bu listemizde matematik problemi çözebilen iOS uygulamalarını sıraladık.

Matematik çoğu zaman öğrencilerin korkulu rüyası olabiliyor. Kimi zaman yeterli pratiğin yapılmaması, kimi zaman da dersin eğlenceli şekilde anlatılmaması, matematiğin geçilemeyecek bir engel olarak öğrencilerin karşısına çıkmasına sebep olurken, bu engeli aşmanın ana olarak çok fazla soru çözmek gösteriliyor.

Listemizde yer alan matematik problemi çözebilen iOS uygulamaları, arasında ilk iki sırada bulunan uygulamalar, kamera yardımıyla çalışıyorlar. Uygulamayı açmanızla birlikte akıllı cihazınızın kamerası aktif hale geliyor ve uygulama, kameranın çektiği görüntüleri otomatik olarak algılayarak, soruyu hemen çözüyor. Onların altında yer alan uygulamalardaysa soruyu çeşitli semboller kullanarak uygulamaya kendiniz giriyorsunuz ve cevap yine otomatik şekilde karşınıza çıkıyor.

Cevap anahtarı olmayan testleri çözdüğünüz sırada oldukça işinize yarayacak ve çözümünü bir türlü bulamadığınız soruların çözümlerini hemen karşınıza getirebilecek olan bu uygulamalar, matematik derslerini sizin için daha kolay hale getirebilir.