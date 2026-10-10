e-Devlet'ten Doğrulanmayan Instagram ve TikTok Hesapları Kapatılacak

Eğer Instagram, TikTok, X ya da Facebook kullanıyorsanız, 31 Mart 2027'ye kadar e-Devlet üzerinden yaşınızı doğrulamanız gerekecek. Türkiye'de sosyal medyaya yaş sınırı getiren yeni kurallar 1 Kasım 2026'da yürürlüğe gircek. Bu tarihten sonra 15 yaşından küçükler sosyal medya hesabı açamayacak.

Mevcut hesaplar da en az bir kez yaş doğrulamasından geçecek ve 15 yaşından küçük birine ait olduğu anlaşılan hesaplar kapatılacak. Doğrulama sırasında platformlar adınızı ya da T.C. kimlik numaranızı görmeyecek. e-Devlet'ten alınan belge yalnızca 15 ve 18 yaş sınırlarını geçip geçmediğinizi gösteriyor.

Sosyal Medyada Yaş Doğrulaması Hangi Kurala Dayanıyor?

Kuralları Siber Güvenlik Başkanlığı'nın hazırladığı yeni bir yönetmelik belirliyor. Yönetmelik, 10 Ekim 2026 tarihli ve 33396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Resmî adı ise "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik". Yönetmeliğin dayanağı, TBMM'nin Nisan 2026'da kabul ettiği düzenleme. Bu düzenleme, internet yayınlarını kapsayan 5651 sayılı Kanun'da değişiklik yapmıştı.

1 Kasım 2026 ve 31 Mart 2027'de Neler Değişiyor?

Tarih Ne oluyor? 1 Kasım 2026 Yönetmelik yürürlüğe giriyor. 15 yaş altındakilerin yeni hesap açma talepleri reddediliyor. 31 Mart 2027 Mevcut hesaplarda yaş doğrulaması için son gün. 15 yaş altındakilerin hesapları kapatılıyor.

18 Yaşından Büyükler de e-Devlet ile Doğrulama Yapacak mı?

Yönetmeliğe bakılırsa evet. Mevcut hesapların 31 Mart 2027'ye kadar "en az bir kez" yaş doğrulamasından geçmesi şart. Bir hesabın 15 yaş altındaki birine ait olup olmadığını anlamanın tek yolu da bu doğrulama. TRT Haber gibi kaynakların düzenlemeyi "herkes yaşını doğrulayacak" diye aktarmasının nedeni bu.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) de aynı noktaya dikkat çekiyor. Derneğe göre yasağın işlemesi için yetişkinler dahil tüm kullanıcıların doğrulama yapması gerekecek. Bu da internetteki anonimliği ortadan kaldırıyor. Doğrulama yapmayan yetişkinlerin hesaplarına ne olacağı ise 10 Ekim 2026 itibarıyla net değil. Bazı kaynaklar bu hesapların da kapatılacağını yazıyor.

e-Devlet ile Yaş Doğrulaması Nasıl Yapılacak?

e-Devlet, elektronik imzalı bir "yaş doğrulama belirteci" üretecek ve bu belge kullandığınız platforma yüklenecek. Siber Güvenlik Başkanlığı Dijital Devlet Genel Müdürü Furkan Civelek'e göre belgede yaş eşiği dışında hiçbir bilgi yer almıyor. Platformlar da bu belgeyi başka bir amaçla kullanamayacak.

Belgenin e-Devlet'te hangi menüden alınacağı 10 Ekim 2026 itibarıyla açıklanmadı.

15-18 Yaş Arasındaki Gençlerin Hesaplarında Neler Değişiyor?

15 yaşını dolduran gençler sosyal medyayı kullanmaya devam edebilecek. Ancak hesaplarında "ayrıştırılmış hizmet" denen, çocuklara özel kısıtlı bir sürüm çalışacak.

Yaş Hesap açabilir mi? Hesabın durumu 15 yaş altı Hayır Mevcut hesap kapatılır 15-18 yaş Evet Kısıtlı hizmet, ebeveyn kontrolü 18 yaş üstü Evet Yaş doğrulaması dışında değişiklik yok

15-18 yaş arasındaki hesaplarda şu kurallar geçerli olacak:

Hesap varsayılan olarak gizli olacak.

Canlı yayın açılamayacak.

Kişiselleştirilmiş reklam gösterilmeyecek.

Akış, sonsuz kaydırmayla sunulmayacak.

Yalnızca takip edilen hesaplar mesaj atabilecek.

Takipçi ve takip edilen listeleri başkalarına kapalı olacak.

Ebeveynler Çocuklarının Hesaplarında Neleri Kontrol Edebilecek?

Platformlar ebeveynlere bir denetim aracı sunmak zorunda. Ebeveynler bu araçla çocuklarının hesap ayarlarını yönetebilecek, kullanım süresini sınırlayabilecek ve ücretli işlemlere onay verebilecek. Hesabı kapatılan ya da kısıtlanan kullanıcılar ücretsiz itiraz edebilecek. İtirazları otomatik sistemler değil, insanlar inceleyecek.

Kurallara Uymayan Sosyal Medya Platformlarına Hangi Yaptırımlar Uygulanacak?

Kanun kademeli bir yaptırım sistemi öngörüyor. Kurallara uymayan platformlara önce süre veriliyor. İhlal devam ederse sırasıyla idari para cezası, reklam yasağı ve bant genişliği daraltması geliyor. Bant genişliği önce %50, gerekirse %90 oranında daraltılabiliyor. Bu durumda platform Türkiye'den girildiğinde çok yavaş açılıyor.

Sosyal Medya Hesabınız İçin Şimdi Ne Yapmalısınız?

1 Kasım 2026 itibarıyla yapmanız gereken bir şey yok. e-Devlet'teki doğrulama hizmeti açıldığında 31 Mart 2027'yi beklemeden hesaplarınızı doğrulayın.

Evde sosyal medya kullanan 15 yaşından küçük biri varsa, hesabı kapanmadan önce fotoğraf ve mesajlarını platformun veri indirme aracıyla yedekleyin.