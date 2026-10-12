8340 mAh Bataryalı POCO X8 Türkiye’de Satışa Sunuldu

Genç teknoloji tutkunlarının gözdesi POCO, daha uzun pil ömrü, daha büyük ekranı ve geliştirilmiş kullanıcı deneyimine sahip POCO X8'i Türkiye'de satışa sundu. POCO X8, önceki modele göre yüzde 63,2 daha fazla kapasite sunan 8.340 mAh değerindeki devasa piliyle mobil özgürlüğü yeniden tanımlıyor.

Tek Şarjla 2 Günü Aşan Pil Ömrü

Yüzde 13 silikon içeriğine sahip silikon-karbon pil teknolojisi üzerine inşa edilen pil, yüksek enerji yoğunluğu sağlıyor ve tek şarjla 2 günü aşan pil ömrü sunuyor. Uzun vadeli dayanıklılık için tasarlanan pil, 1.600 şarj döngüsünün ardından kapasitesinin yüzde 80 veya daha fazlasını koruyarak yaklaşık altı yıllık düzenli kullanıma denk gelen güvenilir bir performans sağlıyor.

Bunun yanı sıra POCO X8; aşırı sıcaklık koşulları, mekanik zorlanma ve pil ömrü döngülerini kapsayan zorlu testlerden başarıyla geçerek güçlü pil güvenilirliğini TÜV SÜD 5 Yıldızlı Pil Performansı Sertifikası'yla belgeledi.

Bu gelişmiş dayanıklılığı tamamlayan 67 watt HyperCharge ve 22,5 watt kablolu ters şarj desteği hızlı şarj imkânı sunarken, telefonun hareket halindeyken diğer cihazlar için taşınabilir bir şarj cihazı olarak kullanılmasına da olanak tanıyor.

Göz Dostu Geniş Ekranla Konforlu Görüntüleme

POCO X8; eğlence, oyun ve günlük gezinme için daha sürükleyici bir görüş alanı sunan 6,83 inç büyüklüğünde 1.5K ultra parlak bir ekrana sahip. Ekranın yüzde 25'lik alanında 3.500 nit'e varan tepe parlaklığı sayesinde içerikler, doğrudan güneş ışığı altında bile net ve kolay okunabiliyor.

Gün boyu konforlu bir izleme deneyimi için TÜV Rheinland göz sağlığı sertifikalarına sahip olan POCO X8, kullanıcıların sevdikleri içeriklerin keyfini daha yüksek görsel konforla, daha uzun süre çıkarmasını sağlıyor.

Bir Üst Seviyeye Taşınan Tasarım ve Dayanıklılık

POCO X8, geometrik unsurlar ve keskin hatlarla sade ve minimalist bir görünüm sunuyor. Kumlama yüzey işlemine sahip orta çerçeve, gelişmiş bir doku ve daha rahat bir tutuş sağlıyor. Ön yüzdeki ince çerçeveli düz ekran ise rahat ve sürükleyici bir görsel deneyim sunuyor.

Sektör lideri IP66 ve IP68 suya ve toza sahip olan cihaz, günlük hayatın farklı senaryolarında güvenli kullanım vadediyor. Bunu bir adım öteye taşıyan POCO X8, markanın ilk Su Altı Modu'nu sundu. Cihaz, Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. POCO X8, üst düzey düşme ve çizilme direnci performansıyla ekranı 3 metreye kadar doğrudan düşmelere karşı koruyor.

Günlük İhtiyaçlar İçin Çok Yönlü Performans

Gelişmiş 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 6s Gen 4 Mobil Platformu ile çalışan POCO X8, güçlü günlük performans sunarak uygulamaların hızlı açılmasını, akıcı çoklu görev yönetimini ve görevler arasında hızlı geçişi mümkün kılıyor. Entegre Adreno GPU ise yüksek çözünürlüklü oyunlarda ve yoğun 3D iş yüklerinde akıcı görüntüler sunarak deneyimi daha da zenginleştiriyor.

Xiaomi HyperOS 3 ile güçlendirilen POCO X8, sahip olduğu Xiaomi HyperIsland ve dahili yapay zekâ asistanı Google Gemini sayesinde günlük işleri kolaylaştırıyor. Cihaz ayrıca hareket halindeyken ya da evde daha yüksek ve daha sürükleyici bir ses deneyimi için yüzde 300'e varan ses yükseltme desteği sunuyor.

Doğal Portreler ve Akıllı Görüntü Düzenleme

POCO X8'in yenilenen görüntüleme sistemi, her koşulda portre kalitesini yükselterek kullanıcıların anları tüm doğallığıyla yakalamasına yardımcı oluyor. Optik görüntü sabitleme (OIS) ve elektronik görüntü sabitleme (EIS) ile donatılan 50 MP ana kamera, 16 MP ön kamerayla tamamlanıyor ve farklı ışık koşullarında doğal görünümlü portreler sunuyor. Çift Video özelliği sayesinde kullanıcılar ön ve arka kameradan aynı anda kayıt yapabiliyor; iki farklı bakış açısını tek bir kayıtta birleştirerek daha dinamik ve ilgi çekici içerikler oluşturabiliyor.

Çekimin ardından AI Parlama Giderme, AI Nesne Silme, AI Görsel Genişletme, AI Görüntü İyileştirme ve AI Güzelleştirme gibi sezgisel yapay zekâ düzenleme araçları, her kareyi iyileştirmeyi ve özenli görsel hikâyeler oluşturmayı kolaylaştırıyor.

POCO X8 Fiyatı

POCO X8'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 32 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefon turuncu, beyaz ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğine sahip.