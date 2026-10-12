En Güçlü Tabletler Açıklandı! Oyun Tableti İlk Üçe Girdi

AnTuTu tarafından paylaşılan liste ile birlikte en güçlü Android tabletler hangileri sorusu yanıtlandı. Xiaomi'nin 16 GB RAM'e sahip bir tablet modeli zirvede yer aldı. Bu cihazda 10 çekirdekli çok güçlü bir işlemci bulunuyor. Listede ayrıca iQOO, Lenovo, RedMagic ve OnePlus'ın tabletleri de mevcut.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Tabletler Hangileri?

Xiaomi Pad 9 Pro Max: 5 milyon 233 bin 432 puan iQOO Pad Ultra: 4 milyon 621 bin 376 puan RedMagic Gaming Tablet 5 Pro: 4 milyon 379 bin 977 puan Lenovo Legion Y700 Ultimate: 4 milyon 274 bin 095 puan vivo Pad 6 Pro: 4 milyon 264 bin 903 puan Legion Tablet Y700 Gen 5: 4 milyon 247 bin 857 puan iQOO Pad 6 Pro: 4 milyon 233 bin 577 puan Honor MagicPad 3 Pro 13.3: 4 milyon 136 bin 892 puan OnePlus Pad 3 Pro: 4 milyon 035 bin 737 puan OPPO Pad 5 Pro: 3 milyon 970 bin 640 puan

AnTuTu tarafından paylaşılan en güçlü Android telefonlar listesinin ilk sırasında Xiaomi Pad 9 Pro Max yer aldı. Tablet gücünü XRing O3 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 10 çekirdek mevcut. Bu işlemci 4.35 GHz hıza ulaşabiliyor. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

İkinci sırada 4 milyon 621 bin 376 puan ile iQOO Pad Ultra yer aldı. Tablette Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisi bulunuyor. Amiral gemisi sınıfında yer alan bu işlemci 5 GHz hıza kadar ulaşabiliyor. AnTuTu testinde tabletin 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro listenin üçüncü sırasında konumlandı. Cihaz AnTuTu testinde 4 milyon 379 bin 977 puana ulaştı. Tablet gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Dördüncü sırada 4 milyon 274 bin 095 puan ile Lenovo Legion Y700 Ultimate, beşinci sırada ise 4 milyon 264 bin 903 puan ile vivo Pad 6 Pro yer aldı. Bu tabletleri 4 milyon 247 bin 857 puan ile Legion Tablet Y700 Gen 5 ve 4 milyon 233 bin 577 puan ile iQOO Pad 6 Pro takip etti. Listede ayrıca Honor MagicPad 3 Pro 13.3, OnePlus Pad 3 Pro ve OPPO Pad 5 Pro da bulunuyor.

Editörün Yorumu

AnTuTu'nun paylaştığı listenin büyük bir kısmında Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü işlemciler bulunuyor. Zirvede ise Xiaomi'nin XRing O3 işlemcisi yer aldı. Bu arada listenin 10. sırasında konumlanan tablet bile performans testinde 3 milyon 970 bin 640 puana ulaştı. Listede yer alan puanları göz önünde bulundurduğumda tabletlerin artık video düzenleme gibi ağır işleri de yapabilecek güçte olduğunu söyleyebilirim.