En Sevilen Android Telefonlar: Zirvede Xiaomi'nin Telefonu Var

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

AnTuTu yeni bir rapor pylaştı. Böylece en sevilen Android telefonlar belli oldu. Xiaomi'nin 2026 yılının Mayıs ayında tanıttığı 16 GB RAM'li güçlü telefonu zirvede konumlandı. OPPO'nun yüksek batarya kapasitesine sahip telefonu ise ikinci sırada yer aldı. Listede ayrıca Realme ve Nubia telefonları da bulunuyor.

AnTuTu'ya Göre En Sevilen Android Telefonlar Hangileri?

Xiaomi 17 Max: %97.56 OPPO K15 Pro+: %97.03 Xiaomi 17 Ultra: %96.82 Xiaomi 18 Pro Max: %96.36 Nubia Z80 Ultra: %96.24 OPPO Find X9 Ultra: %95.76 Redmi K90 Ultra: %95.41 Nubia Z70S Ultra: %95 Realme GT8 Pro: %93.88 Xiaomi 15 Ultra: %93.41

AnTuTu tarafından paylaşılan rapora göre en sevilen Android telefonu Xiaomi 17 Max oldu. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip teleofn, AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2608 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit parlaklık sunuyor. 120Hz yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisin bulunuyor. Amiral gemisi sınıfında yer alan bu işlemci, aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, battle royale türündeki PUBG Mobile ve MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

İkinci sırada OPPO K15 Pro+ bulunuyor. Yüzde 97,03 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip telefonda Dimensity 9500s işlemcisi bulunuyor. Sekiz çekirdekli bu güçlü işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu 50 ile 60 FPS arasında, PUBG Mobile'ı ise 90 FPS'te çalıştırıyor.

Üçüncü sırada yüzde 96,82 kullanıcı memnuniyeti oranı ile Xiaomi 17 Ultra yer aldı. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2608 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit parlaklık sunuyor. 6000 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

En Sevilen Android Telefonlar Neye Göre Belirlendi?

Kullanıcılar, AnTuTu Benchmark uygulaması üzerinden kullandıkları cihazlar hakkında öznel değerlendirmelerde bulunuyor. Bu liste hazırlanırken de kullanıcıların söz konusu değerlendirmeleri dikkate alınıyor. Dolayısıyla listenin AnTuTu testinde elde edilen puanlarla herhangi bir ilgisi bulunmuyor. Bu sebepten dolayı orta segemntte konumlanan bir telefon bile ilk üçte yer alabiliyor.