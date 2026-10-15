Poco X8 Pro, Xiaomi 15T ve S25 FE Gibi Telefonları 12 Taksitle Alabileceksiniz

Ticaret Bakanlığı, sıfır cep telefonlarında 12 ay taksit sınırını 20 bin TL'den 40 bin TL'ye çıkardı. Yenilenmiş telefonlarda ise fiyat ne olursa olsun 12 ay vade yapılabilecek. Düzenleme 15 Ekim 2026'da Resmî Gazete'de yayımlandı.

Hangi Telefona Kaç Taksit Yapılabilir?

Telefon türü Fiyat Azami vade Sıfır 40 bin TL ve altı 12 ay Sıfır 40 bin TL üzeri 3 ay Yenilenmiş Tutar sınırı yok 12 ay

Fiyatı 40 bin TL'yi geçmeyen yeni bir telefon almayı düşünüyorsanız artık 12 taksit yapabilirsiniz. Daha pahalı bir model istiyorsanız iki seçeneğiniz var: sıfır cihazı en fazla 3 taksitle almak ya da aynı modelin yenilenmişini 12 taksitle almak.

Ticaret Bakanlığı, bu düzenlemeyi 15 Ekim 2026 tarihli ve 33401 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle hayata geçirdi. Bakanlığın açıklamasına göre değişiklik, BDDK'nın cep telefonu alımlarındaki kredi vade sınırlarını güncelleyen kararlarıyla uyumlu.

12 taksit sınırının 20 bin TL'den 40 bin TL'ye çıkması, orta segment telefonların önemli bir kısmını yeniden uzun vadeye açıyor. 40 bin TL eşiğinin hemen üzerindeki bir telefon için ise durum değişmedi. Bu fiyat aralığında alışveriş yapacaksanız etiketteki fiyata dikkat edin, çünkü birkaç yüz liralık fark vadeyi 12 aydan 3 aya düşürebilir.

Yenilenmiş telefon almak mantıklı hale geldi mi?

Düzenlemenin en dikkat çeken kısmı bu. Yenilenmiş ürün niteliğindeki telefonlarda fiyat sınırı yok, yani üst segment bir modelin yenilenmişi de 12 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Aynı modelin sıfırı 40 bin TL'nin üzerindeyse en fazla 3 taksit yapılabiliyor.

Bize göre amiral gemisi bir telefon isteyen ama peşin ödemeyi ya da 3 taksiti kaldıramayan kullanıcılar için yenilenmiş seçenek artık ciddi bir alternatif. Yine de garanti süresini, batarya sağlığını ve satıcının yenileme belgesini kontrol etmeden karar vermeyin. Yenilenmiş cihazın taksit avantajı, kötü durumdaki bir cihazı telafi etmez.

Telefon dışındaki ürünlerde ne değişti?

Hiçbir şey. Bakanlık; elektronik eşya, tablet, bilgisayar, televizyon, elektrikli ev aletleri, mobilya, yurt içi turizm ve seyahat harcamaları, taşıt ve kuyum satışlarında taksit tutarı ve vade sınırlarını değiştirmedi. Bu kategorilerde BDDK'nın daha önce belirlediği sınırlar geçerliliğini koruyor.

Bu kararı neden Ticaret Bakanlığı aldı?

Taksit kuralları iki kurum tarafından belirleniyor. Kredi kartı, alışveriş kredisi ve tüketici finansmanı yoluyla yapılan satışlarda taksit sürelerini BDDK belirliyor. Senetli satış gibi bu yöntemlerin dışında kalan taksitli satışlarda ise yetki Ticaret Bakanlığı'nda.

Aynı yönetmelik değişikliğiyle Bakanlığa, konut satışları hariç perakende işletmelerin taksitli mal ve hizmet satışlarında taksit süresi belirleme ve ek sınırlama getirme yetkisi verildi. Bakanlık, BDDK'nın taksitli satışlarla ilgili alacağı yeni kararların ardından da gerekli düzenlemeleri hızla yapacağını açıkladı.