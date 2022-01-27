Windows İçin En İyi Ücretsiz Güvenlik Duvarı Programları

Windows için ücretsiz en iyi güvenlik duvarı programları ile bilgisayarınıza ve size zarar vermesi muhtemel kötü amaçlı yazılımlardan korunmak ister misiniz?

Kötü amaçlı yazılımlar ne yazık ki sadece bilgisayarınıza olan erişiminizi kesmekle sınırlı kalmamaktadır. Bunun dışında söz konusu yazılımlarla kişisel bilgilerinizi de ele geçirilebilmektedir. Kaldı ki her geçen gün çok daha çeşitli zararlı yazılımlar internete sürülmektedir.

Kapsamlı bir sistem koruması bu nedenle hiç olmadığı kadar önem teşkil etmeye başlamıştır. Bir Windows kullanıcısıysanız iyi bir güvenlik yazılımı kullanmak hem bilgisayarınızın hem de kişisel verilerinizin, işletmeniz ile ilgili kritik öneme sahip verilerin korunmasını sağlayacaktır.

Sisteminizi dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korumak için sizin için önerdiğimiz güvenlik duvarı (firewall) programlarına mutlaka göz atmalısınız.

Windows İçin Güvenlik Duvarı Programları Listesi

TinyWall

ZoneAlarm Free

Emsisoft Internet Security Pack

Outpost Firewall Free

GlassWire

Windows kullanıcılarının indirebileceği en iyi güvenlik duvarı programları yukarıda sıralanmıştır. Bu programlar hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. TinyWall

TinyWall, alternatiflerinden daha çok sayıda güvenlik aracı sunmaktadır. Kullanımı oldukça kolay olan bu program ücretsiz olarak indirilip kullanılabilmektedir. Program ayrıca çalışmakta olan tüm işlemleri ayrıntılı olarak görmenizi sağlamaktadır.

Bu özellik çok önemlidir. Pek çok kötü amaçlı program, sizin haberiniz olmadan arka planda çalışır. TinyWall ise arka planda devam etmekte olan işlemleri mercek altına almanızı sağlar. Böylece zararlı yazılımları faaliyetinden alıkoyabilirsiniz.

2. ZoneAlarm Free

ZoneAlarm Free, özellik bakımından birçok güvenlik duvarı uygulaması ile aynı seviyededir. Bilgisayarınıza sizin izniniz olmadan sızabilecek kötü amaçlı yazılımların, truva atlarının interneti kullanmaya çalışması hâlinde program sayesinde ilgili yazılımların internet bağlantısından yararlanmasını engelleme fırsatı elde edersiniz.

Program her ne kadar güvenlik anlamında sizi, cihazınızı koruyacak geniş bir özellik yelpazesine sahip olsa da web tarayıcınızın varsayılan arama motorunu değiştirebilecek ek yazılımlar yüklemeyi zorunlu kılmaktadır. Bunu göz önünde bulundurarak indirme işlemi gerçekleştirmelisiniz.

3. Emsisoft Internet Security Pack

Emsisoft Internet Security Pack, bilgisayarınızı virüslerden koruyarak internette güvenli gezinmenizi sağlar. Firewall ve antivirüs özellikleri ile gelen program hem internet üzerinden gelen ve giden bağlantıları hem de kötü amaçlı yazılımları denetlemekten sorumludur.

4. Outpost Firewall Free

Outpost Firewall'un ücretsiz sürümü özellikle bilgisayarı çok iyi donanım bileşenlerine sahip olmayanlar için hafif bir çözümdür. Programın ücretsiz versiyonunu kullananlar, temel güvenlik duvarı korumasından yararlanabilir. Bu koruma, istenmeyen girişimlere karşı koruma sağlamaktadır.

5. GlassWire

Windows 10 ile Windows'un güvenlik duvarı her ne kadar gelişmiş bir şekilde kullanıcılarla buluşmuş olsa da pek çok kullanıcı hala Windows 10'dan daha eski bir sürüm kullanmaktadır. GlassWire ise bu kullanıcıların güvende kalmasını sağlamak için hizmet vermektedir.

Program düzenli olarak internet üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin kaydını tutar ve şüpheli bir işlem tespit ettiğinde bunu durdurup sizi bilgilendirir. Böylece bilgisayarınıza bulaşabilecek zararlı yazılımlara karşı da büyük bir fırsat elde etmiş oluyorsunuz.

Program elbette ki bütün kötü amaçlı yazılımları engelleyememektedir. Bu nedenle daha çok ana virüsten koruma yazılımına destek veren bir araç olarak kullanılabilir.

Ücretsiz ve en iyi güvenlik duvarı programları listemizin sonuna geldik. Denemek istediğiniz yazılımlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.