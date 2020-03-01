AnyDesk uygulaması ile Mac cihazlarınıza uzaktan erişim sağlayarak dilediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz.

MacOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz AnyDesk uygulaması, bilgisayarınıza uzaktan erişip kontrol etmeniz gereken durumlarda işinizi kolaylaştırıyor. Hareket halindeyken ya da bilgisayarınızdaki bir dosyaya ulaşmanız gerektiğinde ihtiyaçlarınızı karşılayan AnyDesk uygulamasında, tek yapmanız gereken hedef adresi girerek bağlantı kurmak oluyor.

Uzaktan kontrolü rahatlıkla sağlayabileceğiniz uygulama, saniyede 60 kare iletimi yapıyor ve bu da performansı en üst seviyede tutmaya yardımcı oluyor. Bağlantı isteklerinde onay vermenizi gerektiren AnyDesk uygulamasında, TLS 1.2 teknolojisi ile bilgisayarınız yetkisiz erişime karşı da korunuyor. Bilgisayarlarınız arasında dosya aktarımı yapmak için kopyala-yapıştır özelliğini kullanabileceğiniz ya da yeni aktarım sekmesini kullanabileceğiniz AnyDesk uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.