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MouseTrap
TamindirMobilOyunlarİlerlemeliMouseTrap - Android İçin Fare Kapanı Oyunu

MouseTrap

MouseTrap İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
MouseTrap
MouseTrap
MouseTrap
MouseTrap
MouseTrap

13 saatte hazırlanan Super Mario benzeri eğlenceli bir oyun

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

MouseTrap, Android platformunda Super Mario benzeri yerli yapım platform oyunu olarak dikkat çekiyor. Lise mezunu üç arkadaş tarafından zor şartlar altında geliştirilen Android oyununda farenin tuzakları atlatmasına yardımcı oluyorsunuz. İlerledikçe zorlaşan oyunun grafikleri de oldukça başarılı.

İlk olarak Android platformuna çıkış yapan iki boyutlu platform oyununda birçok engelle karşılaşan farenin hayatı sizlerin elinde. Hiç olmadık zamanlarda çıkarak kaderinizi değiştiren zincirli toplar, daire testereler gibi birçok tuzak yolunuza çıkıyor. Bu noktada farenin kontrolünü sol ve sağ köşedeki butonlarla sağlıyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
HeLL-Games
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