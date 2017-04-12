MouseTrap
13 saatte hazırlanan Super Mario benzeri eğlenceli bir oyun
MouseTrap, Android platformunda Super Mario benzeri yerli yapım platform oyunu olarak dikkat çekiyor. Lise mezunu üç arkadaş tarafından zor şartlar altında geliştirilen Android oyununda farenin tuzakları atlatmasına yardımcı oluyorsunuz. İlerledikçe zorlaşan oyunun grafikleri de oldukça başarılı.
İlk olarak Android platformuna çıkış yapan iki boyutlu platform oyununda birçok engelle karşılaşan farenin hayatı sizlerin elinde. Hiç olmadık zamanlarda çıkarak kaderinizi değiştiren zincirli toplar, daire testereler gibi birçok tuzak yolunuza çıkıyor. Bu noktada farenin kontrolünü sol ve sağ köşedeki butonlarla sağlıyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- HeLL-Games
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