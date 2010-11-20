Bilgisayarlarımızda kullanabileceğimiz pek çok farklı ve ücretli fotoğraf ve resim düzenleme programı olsa da, piyasada yer alan ücretsiz seçeneklerin pek çoğu kullanıcılar için aslında oldukça yeterli seçenekler sunuyorlar. Elbette ücretsiz araçların ücretliler kadar profesyonel sonuçlar sunmama ihtimalleri mevcut ama standart bir bilgisayar kullanıcısı için ücretli yazılımlara yüzlerce dolar ödeme yapmak da bir o kadar mantıksız.

Paint.NET programı da tam olarak ev kullanıcılarının görsel düzenleme ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde karşılayabilmeleri için hazırlanmış programlar arasında yer alıyor. Programın ücretsiz olmasının yanı sıra çok sayıda düzenleme seçeneği barındırması, bunu göze hoş gelen bir arayüzle sunması ve bilgisayarınızın performansı üzerinde herhangi bir negatif etkisinin olmaması onu denemeniz gereken programlar arasına sokabiliyor.

Programın içerisinde katmanlı görsel düzenleme seçeneği yer alıyor ve böylece düzenlemeleriniz sırasında tüm işlemleri, objeleri veya diğer efektleri farklı katmanlar üzerinde uygulayabiliyorsunuz. Bu sayede herhangi bir tanesinin üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde tüm bir fotoğraf üzerinde yeniden oynama yapmanıza gerek kalmıyor.

Paint.NET'in içerisinde hazır gelen onlarca farklı efekt sayesinde resim ve fotoğrafların orijinal hallerinden oldukça farklı görünmelerini sağlamak da mümkün. Bu efektler arasında kırmızı göz kaldırma gibi pratik olarak işe yarayabilecek seçenekler de yer alıyorlar.

Elbette fotoğraf kesme, kırpma, boyutunu değiştirme, döndürme, parlaklık, kontrast ve renk ayarları gibi neredeyse bütün görsel editörlerinde yer alan özellikler de program içerisinde unutulmamış. Gerçekleştirdiğiniz işlemleri geri almak istediğinizde sınırsız tarihçe özelliğinden faydalanabiliyor ve böylece dilerseniz resmin ilk haline bile geri dönebiliyorsunuz.

Bunların yanında fotoğraf düzenleme işlemleri sırasında dilediğiniz seçimleri yapabilmeniz ve resmin her öğesini istediğiniz hale getirmek için kullanabileceğiniz klonlama, seçme, renk kopyalama araçları gibi araçlara da ulaşmak mümkün.

Standart düzeyde fotoğraf düzenleme ve güzelleştirme araçlarına ihtiyaç duyanların kesinlikle bilgisayarlarında bulunması gereken programlardan birisi olduğunu söyleyebilirim.

Programın kurulumu ve çalışması için işletim sisteminizde .NET Framework 4.5 yüklü olması gerekiyor.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.