Kral Korsan'ı Yenebilecek Kadar Güçlü Müsün?

Android işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Sea of Lies: Leviathan Reef, hikaye bazlı tam bir aksiyon oyunudur.

Sea of Lies: Leviathan Reef mobil oyununda hikaye bağlı kalındığı için kısaca hikayeden bahsetmek gerekir. Oyunda karakteriniz annesinin ölümünü haber alır ve bunun üzerine Karayipler’de bir adada yönetici olan babasını ziyarete gelir. Ancak henüz yoldayken karakterimiz korsanlar tarafından kaçırılır. Böylelikle karakterimiz birdenbire kendini bir kan davasının içinde bulur.

Başlatılan bu savaşta kimin arkadaşınız kimin düşmanınız olduğuna dikkat etmelisiniz. Dost dedikleriniz sizi sırtınızdan vurabilir. Oyunda amacınız Kral Korsana ulaşıp onu mağlup etmek olacak. Açık denizlerde çarpışacak olan ordunu topla ve savaşta yerini al. Macera dolu Sea of Lies: Leviathan Reef mobil oyunu Google Play Store’da sizi bekliyor.