Kral Korsan'ı Yenecek Orduyu Kur.

iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Sea of Lies: Leviathan Reef mobil oyunu aksiyon türünde detaylı bir hikaye üzerine kurulmuş bir oyundur.

Deneme sürümünü ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Sea of Lies: Leviathan Reef mobil oyununun hikayesinden kısaca bahsetmek gerekir ki oyunun hikayesini bilmeden keyif almanız mümkün değil. Oyunda karakterimiz annesinin ölüm haberini alır ve bunun üzerine bir Karayip adasının yöneticiliğini yürüten babasını ziyarete gelmek ister. Ancak bir kan davası dahilinde karakterimiz korsanların hedefi olur. Karakterimiz kaçırılmasının ardından kin güder ve savaşta ben de varım der.

Başlatılan bu savaşta tarafsız kalamayacaksınız. Ancak kimin tarafında yer aldığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Zira kimin dost kimin düşman olduğunu anlamak da epey zor olacak. Oyunda amacınız Kral Korsan’a ulaşıp onu yenmek olacak. Bu yolda açık denizlerde düşmanla kapışacaksınız. Bu durumda güçlü bir ordu kurmanızda fayda var. Oyunda savaşları küçük oyunlar ve bulmacalar çözerek hallediyorsunuz. Sea of Lies: Leviathan Reef mobil oyunu AppStore’da siz oyuncuları bekliyor.