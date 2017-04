Can Çevrim

Skype, dünya genelinde bilgisayar ve akıllı telefon kullanıcıları tarafından en çok kullanılan ücretsiz görüntülü sohbet ve mesajlaşma uygulamalarının başında gelmektedir. İnternet aracılığıyla ücretsiz olarak hem yazılı olarak mesajlaşmanıza, hem sesli olarak konuşmanıza hem de görüntülü olarak sohbet etmenize olanak sağlayan yazılım ile isterseniz uygun ücretler karşılığında ev ve cep telefonlarını da arama şansına sahipsiniz.

Çoklu platform desteği sayesinde kullanıcılarla bilgisayarları, akıllı telefonları ve tabletleri üzerinde buluşan Skype, kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için P2P teknolojisini kullanmaktadır. Yüksek ses ve görüntü kalitesi (internet bağlantı hızınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir), konuşma geçmişi, konferans konuşmaları, güvenli dosya transferi gibi gelişmiş özelliklere sahip olan program, kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği her tür aracı kendilerine sunmaktadır. Her ne kadar yüksek internet trafiği kullanımı ve güvenlik açıklarıyla ilgili eleştiriler alıyor olsa da Skype şüphesiz ki şu an piyasada yer alan en etkili mesajlaşma ve görüntülü sohbet uygulamalarından bir tanesi.

Skype Aramaları

Skype'ı bilgisayarınıza indirip kurduktan sonra, programı ilk kez çalıştırdığınız zaman eğer bir kullanıcı hesabınız yoksa öncelikle kendinize ait bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekiyor. Tabii bu noktada sahip olduğunuz bir Microsoft hesabınız varsa Skype üzerinde Microsoft hesabınızla da oturum açma şansına sahipsiniz. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra dünya üzerinde Skype kullanan tüm kullanıcılar ile ücretsiz olarak iletişime geçme şansına sahip olacaksınız. Sesli görüşmeler, arkadaşlarınızla toplu olarak konferans görüşmeleri, yüksek kalitede videolu sohbet, güvenli dosya transferi gibi işlemlerin tamamını gerçekleştirebileceğiniz Skype yardımıyla arkadaşlarınız ve ailenizle mesafeleri aradan kaldırarak sürekli olarak iletişim halinde kalabilirsiniz.

Ayrıca kendi arkadaş listenizi hazırlayabilir, arkadaşlarınızla toplu olarak mesajlaşmak için gruplar oluşturabilir, bilgisayarınız üzerinde farklı insanlara sunum yapmak veya yardımcı olmak için ekran paylaşma özelliğini kullanabilir, mesajlaşma/konuşma geçmişi özelliği sayesinde daha önceki yazışmalarınıza göz gezdirebilir, göndermiş olduğunuz mesajlar üzerinde düzenlemeler yapabilir veya farklı ifadeler arasından beğendiklerinizi mesajlaşmalarınız sırasında arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Skype'ın Kullanımı Oldukça Kolaydır

Skype'ın kullanıcı arayüzü oldukça anlaşılır ve kolay kullanımlıdır. Bu sayede her seviyeden bilgisayar ve mobil kullanıcı zorlanmadan Skype'ı rahatlıkla kullanabilir. Tüm klasik mesajlaşma programları üzerinde yer alan kullanıcı profili, durum bildirimi, kişi/arkadaş listesi, son konuşmalar gibi özellikler kullanıcı arayüzünün sol tarafında yer almaktadır. Aynı zamanda Skype klasörü, grup ayarları, arama kutusu ve ücretli arama butonları da yine program ana penceresi üzerinde kullanıcılara sunulmaktadır. Program arayüzünün sağ tarafında da seçmiş olduğunuz içerikler görüntülenmekte ve kişi listesi üzerinde seçmiş olduğunuz kişilerle yapmış olduğunuz konuşma pencereleri yer almaktadır.

Skype ile Yüksek Arama Kalitesi

Eğer hızlı bir internet bağlantısına sahipseniz Skype üzerinde yapacağınız sesli ve videolu görüşmelerin kalitesini başka bir mesajlaşma programı üzerinde bulamayağınızı söyleyebilirim. VoIP servislerine göre çok daha mükemmel bir ses ve görüntü kalitesini sizlere sunmasına rağmen, yavaş bir internet bağlantısına sahip olmanız durumunda seslerde bozulmalar ve gecikmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Bunun dışında kötü bir internet bağlantısına sahip olsanız dahi Skype'ın mesajlaşma özelliğinden sorunsuz bir şekilde yararlanabilirsiniz. Program üzerinde yer alan arama kalitesi butonu, o an gerçekleştirdiğiniz videolu görüşme veya sesli konuşmayla ilgili detaylı bilgileri sizlere sunacaktır.

Sonuç

Eğer etkili ve kolay kullanışlı bir mesajlaşma, sesli görüşme ve görüntülü konuşma programı arıyosanız, piyasada Skype'tan daha iyisini bulamayacağınızı söyleyebilirim. Microsoft tarafından 2011 yılında satın alınan Skype'ın tüm platformlar üzerinde geliştirilerek yine Microsoft'un popüler mesajlaşma uygulaması Windows Live Messenger veya Türk kullanıcıları arasında bilinen adıyla MSN'in yerine geçtiğini düşünürsek, söylediğim şey konusunda ne kadar haklı olduğumu bir kez daha anlayacaksınız.

Skype Özellikleri: