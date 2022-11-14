Hesap ve Program Olmadan Skype Görüşmesi Nasıl Yapılır?

Microsoft, Skype için hizmete açtığı yeni web servisi sayesinde kullanıcılara Skype masaüstü yazılımını indirmeden ve herhangi bir hesap açıp, mevcut hesaplarla giriş yapma gereği olmadan Skype kullanabilme imkânı veriyor. Peki, hesap ve program olmadan Sykpe'ta görüntülü konuşma nasıl yapılır?

Birçoğumuz aile büyüklerimize ya da bilgisayarlar ve yazılımlarla arası iyi olmayan arkadaşlarımıza Skype kullanmayı öğretirken büyük güçlük çekebiliyoruz. Skype'ı indirtip kurulumunu yaptırtmak, hesap açtırtıp hesapla giriş yaptırtmak oldukça güç olabiliyor.

Üstelik unutulan şifreler ve hesap isimleri nedeniyle Skype kullanmakta olan tanıdıklarımız hizmeti kullanmaya devam edemeyebiliyorlar. Yeni web servisi bütün bu problemlerin üstesinden gelebiliyor.

Yeni Skype web hizmeti temel olarak tarayıcınız üzerinden Skype'ın bütün fonksiyonlarını kullanabilmenize imkan tanıyor. Bu yazımızda anlatacağımız yolu izleyerek internet tarayıcınız üzerinden Skype yazışmaları, görüntülü sohbetleri ve sesli sohbetleri başlatabilir, insanların tek bir tıklamayla görüşmelerinize katılmasını sağlayabilirsiniz.

Bu yazıda hesap oluşturmadan ve bilgisayarınıza program yüklemeden görüntülü görüşmeleri nasıl gerçekleştireceğinizi açıkladık. Dilerseniz programsız ve hesapsız Skype kullanma işleminin nasıl yapacağınıza göz atalım.

Hesap ve Program Olmadan Skype'ta Görüntülü Görüşme Adımları

Skype'ın sitesini ziyaret edin.

Sağ üst köşedeki "Toplantı düzenleyin" seçeneğini seçin.

"Toplantınızı adlandırın" kutucuğuna tıklayın.

Toplantı ismi belirleyin.

"Ücretsiz bir görüntülü arama oluşturun" butonuna basın.

Bağlantıyı kopyalayın.

"Arama başlat" butonuna tıklayın.

Yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan Skype, hesap oluşturmaya ve program yüklemeye ihtiyaç duymadan görüşmelerin gerçekleştirilebilmesine imkân tanıyor. Söz konusu işlem için ilk olarak Skype isimli popüler hizmetin resmi internet sitesini ziyaret edin.

Skype'ın sitesini ziyaret ettikten sonra sağ üst köşede yer alan "Toplantı düzenleyin" seçeneğini seçin. Bu adımı uygulamanız hâlinde bir sayfa açılacak. Açılan sayfanın sağ kısmında "Toplantınızı adlandırın" yazısının yer aldığı bir kutucuk göreceksiniz.

Söz konusu kutucuğun üzerine tıkladığınız takdirde "Doğum günü partisi", "Cumartesi gecesi partisi", "İş toplantısı", "Aile toplantısı", "Günlük arama", "Tanışma toplantısı" ve "Akşam yemeği" dahil olmak üzere çeşitli seçenekler ile karşılaşacaksınız. İster bu seçeneklerden birini seçebilir isterseniz kutucuğa bir toplantı ismi yazabilirsiniz.

Toplantı isminin yanı sıra emoji simgesinin üzerine tıklayarak görüşme simgesinin rengini değiştirebilir ya da bir görsel ekleyebilirsiniz. Daha sonra "Ücretsiz bir görüntülü arama oluşturun" butonuna basın.

Bir sonraki adımda bir bağlantı göreceksiniz. Bu bağlantı, diğer kişilerin toplantınıza katılabilmesini mümkün hâle getiriyor. Dolayısıyla ilk olarak bağlantıyı kopyalayın ve ardından görüntülü olarak görüşmek istediğiniz kişilere bağlantıyı gönderin. Diğer kişiler, bağlantı üzerinden çok pratik bir şekilde toplantınıza katılabilir.

"Arama başlat" butonuna tıkladığınızda görüşmenin başlamasını sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde diğer kişiler de toplantı oluşturup size bağlantı gönderebilir ve bu sayede yalnızca bir bağlantı ile görüntülü olarak iletişim kurabilirsiniz.

Tüm dünyada çok sayıda kişi tarafından tercih edilen hizmette yer alan özellikler, kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor. Görüntülü görüşmeye katılmadan önce arka planı bulanıklaştırabilirsiniz. Ayrıca toplantı esnasında ekranınızı paylaşabilme imkânına da sahipsiniz.

Bu yazıda hesap oluşturmadan ve program yüklemeden Skype görüntülü görüşme nasıl yapılır sorusunu yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi görüntülü sohbet uygulamaları listemize de göz atabilirsiniz.