Çoklu Skype Açma Nasıl Yapılır?

Çoklu Skype açma işlemi için hangi adımların uygulanması gerekiyor? Bu yazıda bir bilgisayar üzerinden aynı anda birden fazla Skype hesabının nasıl kullanılacağını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Skype üzerinde birden fazla hesap kullanma ihtiyacı hissedilebilir çünkü kişisel hesap, iş hesabı derken bir kullanıcıya ait birden fazla Skype hesabı olması gayet doğal bir durumdur. Peki, aynı bilgisayar üzerinde birden fazla Skype hesabını aynı anda nasıl çalıştırabiliriz?

Çoklu Skype Açma Adımları Neler?

Skype'ı indirin.

Kurulum dosyasına çift tıklayın.

Yükleme işlemini tamamlayın.

Skype penceresi açılacaktır.

Skype programı açık hâlde arka planda kalsın.

Programın kurulu olduğu dosyayı görüntüleyin.

Programın simgesine sağ tıklayın.

"Gönder" seçeneğini seçin.

"Masaüstü (kısayol oluştur)" yazısına tıklayın.

Masaüstünde oluşturulan ikinci kısayola sağ tıklayın.

"Özellikler" seçeneğini seçin.

"Hedef" bölümüne tırnak kullanmadan "-- secondary" yazın.

"Uygula" butonuna basın.

"Tamam" butonuna tıklayın.

Oluşturduğunuz kısayolun üzerine çift tıklayın.

İkinci Skype penceresi açılacaktır.

Kısayola yeniden çift tıklarsanız üçüncü Skype penceresi açılacaktır.

Aynı zamanda Skype'ın resmi sitesinden web sürümünü de kullanabilirsiniz.

Bir bilgisayarda aynı anda birden fazla Skype hesabı kullanmanız mümkün. Yalnızca bunun için bazı adımları sırası ile uygulamanız gerekiyor. İlk olarak eğer PC'nizde Skype isimli popüler anlık mesajlaşma hizmeti yüklü değilse indirin. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra kurulum dosyasının üzerine çift tıklayarak yükleme aşamasına geçin.

Yükleme işlemini gerçekleştirdikten sonra Skype penceresi otomatik olarak açılacaktır. Bu pencere, arka planda açık kalmaya devam etsin. Bir sonraki aşamaya geçmek için mesajlaşma programının yüklü olduğu dosya konumunu ziyaret etmeniz gerekiyor. Bunun için uygulayabileceğiniz iki farklı yöntem mevcut.

Söz konusu programın dosya dizinine ulaşmak için ilk yöntemde masaüstünde otomatik olarak oluşturulan Skype kısayoluna sağ tıklayabilir ve açılan pencere üzerinden "Özellikler" yazısına tıklayabilirsiniz. Daha sonra "Dosya konumunu aç" diyerek pratik bir şekilde dizine gidebilirsiniz.

İkinci yöntemde ise masaüstünde bulunan "Bu Bilgisayar" simgesine çift tıklayabilir ve programı hangi sürücüye kurduysanız o sürücüyü görüntüleyebilirsiniz. Bu işlemin ardından Skype klasörünü bulabilirsiniz. İki yöntemden birini uygulayarak Skype'ın dosya konumunu açın ve ardından Skype'ın simgesine sağ tıklayın.

Açılan pencere üzerinden "Gönder" yazısına tıklayın. Daha sonra "Masaüstü (kısayol oluştur)" yazısına tıklayın. Bu adımı uygulamanız hâlinde bilgisayarın masaüstünde ikinci Skype kısayolu oluşturulacak.

Masaüstünde oluşturulan ikinci kısayola sağ tıklayın ve ardından "Özellikler" seçeneğini seçin. Hedef bölümüne tırnak kullanmadan "-- secondary" yazın. Bu işlemi yaptıktan sonra önce "Uygula" butonuna, sonra "Tamam" butonuna basın. Daha sonra masaüstünde oluşturduğunuz ikinci kısayola çift tıklayın.

Söz konusu kısayola çift tıkladığınız takdirde ikinci Skype penceresi açılacaktır. Bu kısayola yeniden çift tıklamanız hâlinde üçüncü Skype penceresi başlatılacaktır. Bunun yanı sıra aynı zamanda Skype'ın resmi sitesi üzerinden web sürümünü de kullanabilme imkânına sahipsiniz.

Bu yazıda bir PC'de aynı anda birden fazla Skype açma işleminin nasıl gerçekleştirileceğini açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Ayrıca popüler mesajlaşma hizmetinde mesajlaşma geçmişinin nasıl silineceğini merak ediyorsanız Skype mesajlaşma geçmişi nasıl silinir sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.