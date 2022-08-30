Skype Nedir, Nasıl Kullanılır?

Skype nedir? Bu sorunun yanıtını merak eden internet kullanıcıları için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehbere göz atabilir ve uzun yıllardır dünya çapında popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan hizmet hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Günümüzde iletişim için klasik iletişim araçları olan telefonların ve postanın yerini dijital iletişim araçları aldı. Eskiden mektuplar yazar, mektupların iletilmesi için bir hafta bekler, cevap almak için de bir hafta daha beklerdik. Fakat artık teknolojinin nimetleri sayesinde bu işi anlık olarak yapabiliyoruz.

Dijital iletişim denilince akla ilk gelen isimlerden biri ise Skype. İlk olarak sesli görüşme özelliğiyle tanınan Skype zaman içerisinde görüntülü görüşme özelliğini kazandı. Anlık mesajlaşma, sesli görüşme ve görüntülü görüşme özelliklerini bir arada kullanıcılara sunan en iyi yazılımlardan biri oldu.

Hazırladığımız bu rehber niteliğindeki yazıda Skype ne demek sorusu dahil olmak üzere bazı soruları yanıtlayacağız. Rehberimize göz atabilir ve dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan hizmet hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Skype Nedir?

Skype, insanların tablet, bilgisayar ya da akıllı telefon aracılığıyla internet üzerinden ücretsiz olarak sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebilmesine imkân tanıyan bir hizmettir. Sesli ve görüntülü görüşmenin yanı sıra yazılı olarak da diğer kullanıcılar ile iletişim kurabilme imkânınız vardır.

Çok başarılı bir arayüze sahip olan hizmet, bu sayede çok kolay bir kullanıma sahip. Günümüzde çok fazla sayıda internet kullanıcısı tarafından tercih edilen Skype, VoIP (Voice Over Internet Protocol) teknolojisini destekliyor. Bu sayede Skype kullanarak diğer kişilerin telefonlarını arayabilirsiniz fakat bu işlem için ücret ödemeniz gerekir.

İlk olarak 2003 yılında hizmet vermeye başlayan Skype projesinin ilk adı Sky peer-to-peer'di. Bu isim uzun olduğundan ötürü bir süre sonra "Skyper" olarak kısaltıldı fakat Skyper ile ilgili alan adları alınmıştı. Bunun üzerine "r" harfi kaldırıldı ve böylelikle hizmet "Skype" olarak adlandırıldı.

Skype sadece kullanımı basit olduğu için değil, aynı zamanda yapabileceğiniz birçok yararlı özellik olduğu için de popülerdir. Bu yararlı özellikler arasında yukarıda da bahsettiğimiz telefonları arayabilme işlevi de bulunuyor.

Skype Hesap Açma Adımları Neler?

Skype'ın web sitesini ziyaret edin.

Sağ üst köşedeki "Oturum açın" seçeneğini seçin.

"Kaydolun" yazısına tıklayın.

Talimatları izleyin.

İşlemi tamamlayın.

Dünya çapında çok fazla sayıda kişi tarafından kullanılan Skype'ta hesap açabilmek için ilk olarak web tarayıcısı aracılığı ile hizmetin resmi internet sitesini ziyaret edin. Daha sonra sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "Oturum açın" seçeneğini seçin.

Oturum açın seçeneğini seçtikten hemen sonra bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Kaydolun" yazısına tıklayın. Talimatları izleyin ve işlemi tamamlayın. Böylelikle yeni bir hesap oluşturmuş olacaksınız. Peki, Skype indirme işlemi için hangi adımların uygulanması gerekiyor?

Skype Nasıl İndirilir?

Aşağıdaki bağlantı tıklayın.

Yeni bir sayfa açılacak.

Açılan sayfadaki "İndir" butonuna basın.

İndirme işlemi başlayacak.

Kurulum dosyasına çift tıklayın.

Talimatları izleyin.

Uzun yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran Skype'ı indirebilmek için yukarıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmeniz hâlinde bir sayfa açılacak. Açılan sayfa üzerinden "İndir" butonuna basın.

"İndir" butonuna tıkladıktan sonra indirme işlemi kısa süre içerisinde başlayacak. İşlem tamamlandıktan hemen sonra kurulum sürecine geçebilirsiniz. Bunun için kurulum dosyasının üzerine çift tıklayın. Daha sonra talimatları izleyerek işlemi tamamlayın.

Skype Görüntülü Konuşma Nasıl Yapılır?

Skype'ı açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Sohbet penceresini açın.

Görüntülü arama butonuna basın.

Popüler hizmet üzerinden görüntülü görüşme için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterlidir. Bu süreç çok hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanabiliyor. Bunun için ilk olarak Skype'ı açın. Eğer oturum açık değilse üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra hizmetin ana sayfası ile karşılaşacaksınız. Görüntülü görüşme yapmak istediğiniz kişinin sohbet penceresini açın. Sohbet penceresini açtıktan hemen sonra görüntülü arama butonuna basın. Karşıdaki kişi görüntülü arama isteğini kabul ettiği takdirde görüşme başlayacaktır.

Başarılı hizmetin web sürümü de bulunuyor. Web sürümüne erişebilmek için Skype'ın internet sitesini ziyaret etmeniz ve ardından "Skype'ı tarayıcınızda açın" butonuna basmanız gerekiyor. Ardından üyelik bilgilerinizi girerek hesabınıza giriş yapabilir ve hizmeti tarayıcı üzerinden kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bu yazıda dünya çapında uzun yıllardır popülerliğini devam ettiren Skype nedir sorusu dahil olmak üzere bazı soruları yanıtladık. Program hakkında merak ettiğiniz farklı bir soru varsa aşağıda yer alan yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca Skype alternatifi ücretsiz programlar listemize de göz atabilirsiniz.