Skype Mesajlaşma Geçmişi Nasıl Silinir?

Skype, mesajlaşma geçmişi silme işleminin yapılabilmesine olanak tanıyor. Popüler anlık mesajlaşma hizmetinde mesajları temizleyebilmek için bazı adımları uygulamanız yeterlidir. Peki, bu işlemi gerçekleştirmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Skype yaptığınız son mesajlaşmaların bir kaydını tutuyor. Her ne kadar daha önce görüştüğünüz kişilerle tam olarak neler konuşmuş olduğunuzu bilmek açısından yararlı bir uygulama olsa da siz bilgisayar başında yokken yanlışlıkla açık bıraktığınız Skype hesabınızı karıştıran birilerinin size ait özel konuşmalara ulaşabilecek olması can sıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Hizmet üzerinden isterseniz son mesajlaşmalarınıza ait kayıtları silerek önlem alabilirsiniz. Bu yazıda dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan hizmette mesajlaşma geçmişini silebilmek için hangi adımları uygulamanız gerektiğini açıkladık. Mesaj kayıtlarını nasıl silebileceğimize hep birlikte göz atalım.

Skype Mesajlaşma Geçmişi Silme Adımları

Skype'ı açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Silmek istediğiniz sohbeti bulun.

Sohbet penceresine basılı tutun.

"Görüşmeyi Sil" butonuna basın.

"Sil" seçeneğini seçin.

Anlık mesajlaşma hizmeti denildiğinde akla ilk gelen uygulamalardan bir tanesi olan Skype üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmaların silinebilmesi mümkün. Sohbet geçmişinin silinebilmesi için yalnızca birkaç adım uygulanması yeterlidir.

İlk olarak akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde yüklü olan Skype uygulamasını açın. Eğer oturumunuz açık değilse üyelik bilgilerinizi yazın ve hesabınıza giriş yapın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra daha önce yaptığınız sohbetlerin yer aldığı bir pencere görüntülenecektir.

Söz konusu pencere üzerinden silmek istediğiniz sohbeti bulun ve hemen ardından sohbet penceresine bir süre boyunca basılı tutun. Bu adımı uygulamanız hâlinde yeni seçenekler ile karşılaşcaksınız. "Görüşmeyi Sil" butonuna basın. Daha sonra "Sil" seçeneğini seçerek işlemi onaylayın. Kısa süre içerisinde söz konusu sohbet temizlenecektir.

Skype'ta Yalnızca Bir Mesaj Nasıl Silinir?

Skype uygulamasını açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Silmek istediğiniz iletiye basılı tutun.

"Kaldır" seçeneğini seçin.

İşlemi onaylayın.

Çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen mesajlaşma uygulamasında anlık iletiyi de silebilirsiniz. Bunun için öncelikle mobil cihazınızda yüklü olan Skype uygulamasını açın ve ardından hesabınıza giriş yapın. Silmek istediğiniz iletiye basılı tutun ve hemen ardından "Kaldır" seçeneğini seçin. Son olarak işlemi onaylayın.

Bu yazıda Skype'ta mesajlaşma geçmişi nasıl silinir sorusunu yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Skype yerine farklı bir uygulama kullanmak isterseniz Skype alternatifi programlar listesine de göz atabilirsiniz.