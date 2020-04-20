Skype Kamera Çalışmama Sorunu Nasıl Düzeltilir? (Windows 10)

Skype, kişisel veya iş amaçlı kullanım için en iyi görüntülü konuşma programlarından bir tanesidir. Bazen Skype kamera çalışmama sorunu ile karşılaşabilirsiniz. Uygulamanın cihazınızın kamerasına erişimi yoksa Skype’ta web kameranız çalışmayabilir. Bu sorun, bilgisayarınızın web kamerası sürücüsü ile ilgili komplikasyonların bir sonucu olabilir. Güncel olmayan veya desteklenmeyen bir Windows sürümü çalıştırmak, Skype kamerasının olması gerektiği gibi çalışmamasına neden olabilir.

Skype Kamera Çalışmama Sorunu nasıl düzeltilir?

Bu yazıda, Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızdaki Skype kamera çalışmama sorunu için çözümler sıraladık. İşte Skype kamera çalışmama sorunu için çözümler!

1. Web Kameranızı Kontrol Edin

Harici bir web kamerası kullanıyorsanız web kamerasının doğru bir şekilde takılı olduğunu kontrol edebilirsiniz. Skype’taki bu sorunu web kamerasını çıkarıp tekrar takarak çözebilirsiniz. Ek olarak, sorunun web kamerada mı olduğunu anlamak için farklı bir bilgisayarda deneyebilirsiniz.

2. Kamera Erişimini Kontrol Edin

Yerleşik kameraya sahip dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda Skype uygulamasının kamera erişiminin olmaması, kameranın çalışmamasına neden olabilir. Bu sebepten dolayı Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızda Skype’ın kamera erişimine izin verilip verilmediğini kontrol edebilirsiniz.

İlk olarak “Windows tuşu + I” klavye kısayolunu kullanarak Windows Ayarları’nı açın.

Windows Ayarları penceresi üzerinden “Gizlilik” kategorisine tıklayın.

“Uygulama izinleri” kısmından “Kamera” seçeneğine tıklayın.

Açılan uygulama listesi üzerinden Skype’ın kameraya erişim izninin olup olmadığını kontrol edin.

3. Skype’ı Güncelleyin

Skype uygulamasını en son ne zaman güncellediniz? Uygulamanın eski bir sürümünü kullanıyorsanız, zaman zaman çeşitli hatalar ile karşılaşabilirsiniz. Skype'ı Microsoft Store üzerinden güncelleyin ve kameranızın çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

4. Windows 10’u Güncelleyin

Uygulamaların aksaklık olmadan tüm özelliklerinden yararlanmak için bilgisayarınızda en son Windows sürümünü kullanmanız gerekiyor. Bu sebepten dolayı Skype’ta yer alan kamera sorununu çözmek için Windows 10’u güncellemeyi deneyebilirsiniz. Peki, Windows 10 nasıl güncellenir?

İlk olarak “Windows tuşu + I” klavye kısayolunu kullanarak Windows Ayarları’nı açın.

Windows Ayarları penceresi üzerinden “Güncelleştirme ve Güvenlik” kategorisine tıklayın.

“Güncelleştirme ve Güvenlik” sayfası üzerinden yeni bir güncelleme olup olmadığını kontrol edebilir ve güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

5. Web Kamera Sürücüsünü Yeniden Etkinleştirin

Skype, web kameranızı tanımadığı için bu sorun ile karşılaşıyor olabilirsiniz. Bunun nedeni web kameranızın sürücüsü ile alakalı olabilir. Web kameranızın sürücüsünü devre dışı bırakıp yeniden etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları uygulayarak web kameranızın sürücüsünü yeniden etkinleştirebilirsiniz.