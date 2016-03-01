Slimjet15.0.3.0
Tam Özellikli Web Tarayıcısı
Bu web tarayıcısında ihtiyacınız olan her araç, eklenti mevcut.
Slimjet, Chrome tabanlı tarayıcılar arasında. Google Chrome, Firefox, Opera ve diğer web tarayıcılardan kullanıcının sıklıkla ihtiyaç duyduğu eklentileri bünyesinde taşımasıyla ayrılan tarayıcı tama manasıyla tam özellikli web tarayıcı.
Arayüz olarak günümüz modern internet tarayıcılar kadar başarılı olmasa da oldukça işlevsel. Rahatsız edici reklamları engellemek amacıyla kullandığımız reklam engelleyiciler, YouTube videolarını indirmek için kullandığımız üçüncü parti video indirme araçları, dosyaları daha hızlı indirmek için yüklediğimiz indirme yöneticileri, alışveriş ve sıklıkl kullandığımız çevrimiçi hesaplarımızda kullanıcı adı ve şifre bölümünü her defasında yazmaktan bizleri kurtaran form doldurucular dahil tarayıcıyı kullanmaya başlamadan yüklediğimiz tüm eklentileri yükleme derdinden kurtaran web tarayıcının hızlı-stabil çalıştığını da atlamamak gerek.
Slimjet Özellikleri:
- Tüm reklamları ortadan kaldıran reklam engelleyici
- Yüksek hızda indirmeye izin veren indirme yöneticisi
- Akıllı form doldurucu
- YouTube video indiricisi
- Tamamen özelleştirilebilir araç çubuğu
- Chrome için tasarlanan tüm eklentilerle uyumluluk
- Gelişmiş izleme engelleme seçenekleri
- Tek tıkla Facebook’da paylaşm yapma
- Anlık fotoğraf yükleme
- Hava tahmin raporu
- Fare hareketleri için tam destek
- Web sayfa çevirisi
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Slimjet 9.0.3.0 için Ziyaretçi dedi ki;
Geek Uninstaller programını indir program kurulumsuzdur. bu programla kaldır tekrar kur.
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4- Slimjet 8.0.2.0 için sağlıkçıAd Soyad dedi ki;
geçen gün indirdim begendim bir süre kullandım..daha sonra kilitlendi ve hiç açılmıyor....kaç kez kaldırdım yine indirdim yine açılmadı....
lütfen nasıl bu hatayı düzeltebilirim yardımcı olabilirmisiniz....çalışır hale nasıl getirebilirim...
bilgisayara kuruyorum ama tarayıcı hiç açılmıyor...ilginize şimdiden teşekkürler ...
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 36 / 2,473
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- FlashPeak Inc.
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