Bu web tarayıcısında ihtiyacınız olan her araç, eklenti mevcut.

Slimjet, Chrome tabanlı tarayıcılar arasında. Google Chrome, Firefox, Opera ve diğer web tarayıcılardan kullanıcının sıklıkla ihtiyaç duyduğu eklentileri bünyesinde taşımasıyla ayrılan tarayıcı tama manasıyla tam özellikli web tarayıcı.

Arayüz olarak günümüz modern internet tarayıcılar kadar başarılı olmasa da oldukça işlevsel. Rahatsız edici reklamları engellemek amacıyla kullandığımız reklam engelleyiciler, YouTube videolarını indirmek için kullandığımız üçüncü parti video indirme araçları, dosyaları daha hızlı indirmek için yüklediğimiz indirme yöneticileri, alışveriş ve sıklıkl kullandığımız çevrimiçi hesaplarımızda kullanıcı adı ve şifre bölümünü her defasında yazmaktan bizleri kurtaran form doldurucular dahil tarayıcıyı kullanmaya başlamadan yüklediğimiz tüm eklentileri yükleme derdinden kurtaran web tarayıcının hızlı-stabil çalıştığını da atlamamak gerek.

Slimjet Özellikleri: