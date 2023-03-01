Dünyanın en iyi ofis uygulamalarından biri de Google Docs’dur. Öyle ki Microsoft’a rakip olan Google Dokümanlar, ücretsiz ve bulut depolama kullandığı için milyonlarca insanın tercihi oluyor. Google Docs birçok kullanıcı için sesli yazma özelliği sunuyor. Peki, kısa bir bilginin ardından Google Docs sesli yazma nasıl yapılır? İsterseniz gelin yakından bakalım.

Google Docs Sesli Yazma Nasıl Yapılır?

Google Docs ’a gidin.

’a gidin. Yeni bir doküman açın.

Yukarıda bulunan; “Araçlar” seçeneğine tıklayın.

Sesli yazma seçeneğini seçin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu işlemi yapmak oldukça basit olsa da bazı kullanıcılar hata alabilir. Bunun nedeni ise farklı tarayıcı kullanmanız olabilir. Eğer Google Chrome yerine Opera, Mozilla gibi tarayıcılar kullanıyorsanız, bu gibi özellikleri kullanamazsınız.

Yani kısaca sesli yazmak istiyorsanız Google Chrome tarayıcısı kullanmalısınız. Son olarak bu işlemi bilgisayar üzerinden yapabiliyorsunuz. Eğer mobil cihazlar üzerinden sesli yazmak istiyorsanız en iyi sesli yazma platformları başlıklı içeriğimize göz atmanızı tavsiye ederiz.

Google Dokümanlar sesli yazma konusunda oldukça başarılı olsa da rakipleri çok daha başarılı işler ortaya koymakta. Öyle ki Google Docs kullanan birçok kullanıcı bir süre sonra alternatif yöntemlere başvuruyor.

Birçok insanın karşılaştığı bir diğer sorun ise Chrome tarayıcı kullanmasına rağmen hala sesli yazma sorunlarıyla karşılaşıyor olmasıdır. Bu sorunu çözmenin en iyi yolu tarayıcınızı güncel tutmanız ve tarayıcı izinlerinden Google Dokümanlar’a izin vermenizdir. Eğer bu tür bir sorun ile karşı karşıyaysanız tarayıcı izinlerini mutlaka kontrol edin.

Bu içeriğimizde Google Docs sesli yazma nasıl yapılır? Sizler için adım adım detaylarıyla anlattık. Peki, sizler Google’un sesli yazma servisini başarılı buluyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.