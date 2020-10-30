Sahte IP Adresi Oluşturma Nasıl Yapılır? - Söz konusu şey güvenlik ve gizlilik olduğunda çevrim içi ortamlarda anonim olarak dolaşabilmek ve gezinebilmek oldukça önem kazanıyor. Biz de bu rehberimizde sizler için kollarımızı sıvadık ve internette gezinirken kendinizi gizleyebilmeniz adına sahte IP Adresi nasıl oluşturulur sorusuna daha yakından göz attık.

Tabii başlamadan önce belirtmemiz gerekiyor ki bu konu aslında biraz yanlış anlaşılıyor gibi gözüküyor. Sahte IP kullanmak diyince yapacağınız şey, adresimizi başkasının mevcut IP adresinin arkasına gizlemek olacaktır. Yani sıfrdan herhangi bir şey oluşturmuyoruz.,

Sahte IP Adresi Nasıl Oluşturulur?

Peki sahte IP adresi oluşturma nasıl yapılır?

1- VPN ile Sahte IP Oluşturma

Gündelik hayatımızda sık sık kullandığımız VPN'leri sanal ağın özel temsilcileri olarak tanımlayabiliriz. Bu sayede bilgisayarınızı, tabletinizi ya da akıllı telefonunuzu başkasının ağına bağlanarak internete erişebilirsiniz. Başka bir deyişle VPN kullandığınızda IP adresiniz, o ağdaki IP adreslerinden biriyle maskelenmiş oluyor.

2- Web Proxy ile Sahte IP Oluşturma

Web Proxy temel anlamda VPN ile aynı çalışma prensibine sahip. Proxy sunucusuna bağlandığınızda tüm internet trafiğiniz proxy sunucusu üzerinden akıyor ve hali ile IP adresiniz de sunucunun IP adresinin ardından gizlenmiş oluyor. Bu noktada iki temel uyarımız var.

Proxy tarafından maskelenen IP adresi, internet servis sağlayıcınız tarafından izlenebiliyor. Ayrıca bazı internet siteleri gerçek IP adresinizi Flash Player ya da JavaScript aracılığı ile görebiliyor. İkinci uyarımız ise bazı tarayıcılar yalnızca tarayıcı trafiğini yönlendirmenizi sağlıyor.

3- Genel Ağ ile Sahte IP Oluşturma

Üçüncü bir yöntem olarak trafiğinizi başka bir kişinin ağına yönlendirmek yerine doğrudan kendi ağına bağlanmayı da seçebilirsiniz. Yani genel Wi-Fi ağlarından bahsediyoruz. Evinizin IP adresini gizlemenin bir yöntemi de kafe ya da havaalanı gibi ortak noktalardır. Bu sayede trafiğiniz, düzinelerce kullanıcı arasında gizlenecektir.

Peki siz hazırladığımız bu rehber hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve aradığınız sonuca ulaşabildiniz mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.