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23 Nisan
Taste Buds
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Taste Buds

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Taste Buds
Taste Buds
Taste Buds
Taste Buds
Taste Buds

Meyveleri eşleştirmeli ve zorlu bölümlerin üstesinden gelmelisiniz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Taste Buds, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıda oynayabileceğiniz bir eşleştirme oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden farklı oyun modlarına sahip olan Taste Buds'da zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Eğlenceli grafiklere sahip bir eşleştirme oyunu olan Taste Buds, çocukların severek oynayabileceğini düşündüğüm bir oyundur. Oyunda birbirinden zorlu bölümleri geçmeye çalışıyor ve meyveleri eşleştirmeye çalışıyorsunuz. 180'den fazla bölüme sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve tüm meyveleri toplamalısınız. Farklı karakterlerin de yer aldığı oyunda farklı bulmacaların kilitlerini açabiliyor ve zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. 

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz ve çocuklarınıza da oynatabileceğiniz harika bir eşleştirme oyunu olan Taste Buds, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Özel yeteneklerinizi de sergileyebileceğiniz oyunda yeni bölgeleri keşfediyor ve oyunu daha eğlenceli bir hale getirmeye çalışıyorsunuz. Renkli grafikleri ve kolay oynanışıyla Taste Buds'u sakın kaçırmayın.

Taste Buds oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
PlayQ Inc
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