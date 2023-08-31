Realme Buds Air 5 Özellikleri ve Fiyatı
Realme'nin yeni kulak içi kulaklık modeli Realme Buds Air 5 alıcılarıyla buluşuyor. İşte, Realme Buds Air 5'in ilgi çeken özellikleri ve satış fiyatı!
Realme tarafından Çin’de düzenlenen etkinlikte yeni bir kulak içi kulaklık modeli olarak Realme Buds Air 5 tanıtıldı. Uygun fiyatlı olması ve aktif görüntü engelleyici özelliği ile öne çıkan Realme kulaklık dünya çapında satışa çıkıyor.
Peki, Realme Buds Air 5’in sahip olduğu özellikler neler? Piyasaya çıkış fiyatı ne kadar? Bu yazımızda sizin için bu soruları yanıtlıyoruz. İşte, Realme Buds Air 5 ile ilgili merak edilen detaylar!
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Bluetooth kulaklık modelleri arasında seçim yaparken teknik özelliklerin yanı sıra dikkat etmeniz gereken bir detay daha var: Suya dayanıklılık! Bazı bluetooth kulaklık modellerinde maalesef böyle bir özellik bulunmuyor.
Realme Buds Air 5 Özellikleri
Cihazın en dikkat çeken özelliği etkileyici bir aktif gürültü önleme performansı sunuyor olması. Aynı zamanda toza ve suya karşı dayanıklılığı da önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.
Kulak içi bir kulaklık modeli olduğu için işlevsellik açısından ergonomi de büyük bir önem taşıyor. Teknik özelliklerine baktığımızda ise Realme Buds Air 5 hakkında bilmeniz gereken fonksiyonlar şu şekilde sıralanıyor:
- 50 dB aktif gürültü engelleme özelliği
- 12.4 mm titanyumlaştırılmış ses sürücüsü
- Altı adet mikrofon
- 4000 Hz ultra geniş bant gürültü azaltma
- Yapay zeka destekli ENC gürültü azaltma
- Eşleşme ekranı
- Kulaklık takma testi
- Oyun modunda kullanılırken 45 ms gecikme süresi
- AAC ve SBC kodek desteği
- Bluetooth 5.3 bağlantısı
- IPX5 sertifikası ile suya dayanıklılık
- Ağırlık: 4.4 g kulaklık – 36.7 g şarj kutusu
- 10 m menzil
- Çift dokunma, basılı tutma ve üç dokunma ile kontrol edebilme
- Şarj kutusu ve kulaklık olarak şarja takılıyken 2 saat şarj olma süresi
- Normalde 7 saate kadar, gürültü engelleme özelliği açık iken 4.5 saatlik kullanım süresi
- Şarj kutusundayken 38 saate kadar çalışabilme
- 10 dakika hızlı şarj ile 7 saatlik müzik dinleme
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Haziran ayında piyasaya çıkan Realme C55, orta segmentin üzerinde özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihaz, iPhone 14 Pro serisinde yer alan özel çentik tasarım Dynamic Island’a benzer Mini Capsule’den oluşuyor.
Realme Buds Air 5 Fiyatı
Realme Buds Air 5 için çıkış fiyatı 41 dolar olarak belirlendi. Bu fiyat yurt dışı çıkış fiyatı olup TL bazında baktığımızda yaklaşık 1.100 TL’ye denk geliyor. Henüz Türkiye’de satışa çıkmadığı için yurt içi fiyatı hakkında net bir veri bulunmuyor. Yurt dışında da şu an Realme Buds Air 5 için sadece ön sipariş verilebiliyor.
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