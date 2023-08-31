Realme Buds Air 5 Özellikleri ve Fiyatı

Realme tarafından Çin’de düzenlenen etkinlikte yeni bir kulak içi kulaklık modeli olarak Realme Buds Air 5 tanıtıldı. Uygun fiyatlı olması ve aktif görüntü engelleyici özelliği ile öne çıkan Realme kulaklık dünya çapında satışa çıkıyor.

Peki, Realme Buds Air 5’in sahip olduğu özellikler neler? Piyasaya çıkış fiyatı ne kadar? Bu yazımızda sizin için bu soruları yanıtlıyoruz. İşte, Realme Buds Air 5 ile ilgili merak edilen detaylar!

Realme Buds Air 5 Özellikleri

Cihazın en dikkat çeken özelliği etkileyici bir aktif gürültü önleme performansı sunuyor olması. Aynı zamanda toza ve suya karşı dayanıklılığı da önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

Kulak içi bir kulaklık modeli olduğu için işlevsellik açısından ergonomi de büyük bir önem taşıyor. Teknik özelliklerine baktığımızda ise Realme Buds Air 5 hakkında bilmeniz gereken fonksiyonlar şu şekilde sıralanıyor:

50 dB aktif gürültü engelleme özelliği

12.4 mm titanyumlaştırılmış ses sürücüsü

Altı adet mikrofon

4000 Hz ultra geniş bant gürültü azaltma

Yapay zeka destekli ENC gürültü azaltma

Eşleşme ekranı

Kulaklık takma testi

Oyun modunda kullanılırken 45 ms gecikme süresi

AAC ve SBC kodek desteği

Bluetooth 5.3 bağlantısı

IPX5 sertifikası ile suya dayanıklılık

Ağırlık: 4.4 g kulaklık – 36.7 g şarj kutusu

10 m menzil

Çift dokunma, basılı tutma ve üç dokunma ile kontrol edebilme

Şarj kutusu ve kulaklık olarak şarja takılıyken 2 saat şarj olma süresi

Normalde 7 saate kadar, gürültü engelleme özelliği açık iken 4.5 saatlik kullanım süresi

Şarj kutusundayken 38 saate kadar çalışabilme

10 dakika hızlı şarj ile 7 saatlik müzik dinleme

Realme Buds Air 5 Fiyatı

Realme Buds Air 5 için çıkış fiyatı 41 dolar olarak belirlendi. Bu fiyat yurt dışı çıkış fiyatı olup TL bazında baktığımızda yaklaşık 1.100 TL’ye denk geliyor. Henüz Türkiye’de satışa çıkmadığı için yurt içi fiyatı hakkında net bir veri bulunmuyor. Yurt dışında da şu an Realme Buds Air 5 için sadece ön sipariş verilebiliyor.