38 Saat Pil Ömrüne Sahip Redmi Buds 5 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Redmi, 29 Kasım 2023 tarihinde Çin’de büyük bir lansman düzenledi. Bu lansmanda Redmi Buds 5 Pro isimli kablosuz kulaklıkta tanıtıldı. Şık şarj kutusunun yanında yuvarlık çakıl taşlı tasarımıyla dikkat çekiyor.

Kulaklıklar, 10 mm piezoelektrik seramik tweeter ile 11 mm titanyum kaplamalı dinamik subwoofer’in birleştirildiği çift üniteli tasarıma sahiptir. Kulaklığın bu tasarımı sayesinde sesler kulaklıktan net çıkıyor.

Redmi Buds 5 Pro Özellikleri

Redmi Buds 5 Pro, teknik özellik ve donanım açısından dikkat çekiyor. Redmi’nin yeni kablosuz kulaklığı, 10 mm çapta seramik kaplamalı dinamik sürücülerden oluşuyor.

Ayrıca 11 mm düşük frekanslı titanyum kaplamalı hoparlörden oluşan kombinasyona da sahiptir. Redmi Buds 5 Pro’da dış sesleri 4 kHz ve dBA genişlikte filtrelemeyi sağlayan aktif gürültü önleme sistemi de mevcuttur.

Redmi’nin yeni kablosuz kulaklığı, LHDC Lossless ve LHDC 5.0 ses kodeklerini destekliyor. Kulaklığa ses kalitesinin artırılmasını sağlayan yapay zeka algoritmaları da entegre edilmiştir.

Xiaomi, Redmi Buds 5 Pro’yu “Gaming Edition” versiyonlu olarak da tasarladı. Gaming Edition versiyonu, turuncu ve siyah renklerden oluşan alıcıyla piyasaya sunuldu.

Alıcı, teknik özellikleri bakımından çok işlevseldir. USB Type-C aracılığıyla alıcı; PC, akıllı telefon, laptop ve tablete kolayca bağlanabiliyor. Kulaklıktaki alıcı sinyali, 2.4 GHz kanalına iletildiği için gecikme 20 ms’ye kadar azaltılabiliyor.

Kulaklık, tek şarjla 10 saate kadar kullanılabiliyor. Şarj kutusundan alınan ek şarjlaysa pil süresi 38 saate çıkıyor. Buds 5 Pro, hızlı şarj özelliğine sahiptir.

Kulaklık 5 dakika şarj edildiğinde 120 dakika müzik dinleme süresi sunuyor. Kulaklığın kutusu üzerinde kulaklıkların durumu ve şarj seviyesinin gösterildiği bir adet LED’te bulunuyor. IP54 sertifikasına sahip olan kulaklık hem toza hem de su sıçramalarına karşı dayanıklıdır.

Redmi Buds 5 Pro Fiyatı

Redmi Buds 5 Pro kullanıcılarına mavi, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunuluyor. Kulaklığın standart versiyonu, 399 yuan (11.512,35 TL) fiyattan kullanıcılarıyla buluşuyor.

Kulaklığın “Gaming Edition” versiyonuysa 499 yuan yani 14.397,62 TL’dir. Xiaomi’nin yeni kablosuz kulaklığı, 5 Aralık’tan itibaren satışa sunulacak.