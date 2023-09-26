Samsung Galaxy Buds FE Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy Buds FE isimli yeni bir kablosuz kulaklık modeli üzerinde çalışıyor. Peki, yakında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy Buds FE'nin özellikleri neler olacak?

Bu rehber, Samsung Galaxy Buds FE donanımı, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında ortaya atılan iddialar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenle rehberdeki bilgiler, zaman içerisinde değişebilir.

Samsung Galaxy Buds FE Özellikleri

11 mm sürücü

Aktif gürültü engelleme (ANC)

Bluetooth 5.3

USB Type-C bağlantısı

Toplamda 4 mikrofon

Samsung marka yeni kablosuz kulaklık modelinde 11 mm sürücünün yer alacağı iddia edildi. Ortaya çıkan bilgilere göre siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle birlikte gelecek Galaxy Buds FE'nin aktif gürültü engelleme teknolojisini desteklemesi bekleniyor.

Bluetooth 5.3 desteğine sahip olacak kulaklıkta toplamda dört adet mikrofonun yer alacağı söyleniyor. Giriş seviyesinde konumlanması beklenen Galaxy Buds FE'nin şarj kutusu USB Type-C bağlantısını destekleyebilir.

Ortaya çıkan bilgilere göre söz konusu kulaklığın şarj kutusunun ön ve iç kısımlarında şarj durumunu gösteren ışık bulunacak. Böylece kullanıcılar cihazın şarj olup olmadığını kolayca öğrenebilecek. Sızdırılan görüntüler, kulaklıkların Galaxy Buds+ modeline benzeyeceğini gösteriyor. Peki, Galaxy Buds FE'nin fiyat etiketi ne kadar olacak?

Samsung Galaxy Buds FE Fiyatı

Galaxy Buds FE modelinin 99,99 dolar fiyata sahip olması bekleniyor. Konu ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadı. Bu sebepten ötürü söz konusu kulaklık modeli farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabilir.

Samsung Galaxy Buds FE Çıkış Tarihi

Merak içerisinde beklenen Galaxy Buds FE modelinin 2023 yılının ekim veya kasım ayında Samsung Galaxy S23 FE ve Samsung Galaxy Tab S9 FE ile beraber tanıtılması bekleniyor. Söz konusu kablosuz kulaklığın resmî tanıtım tarihi ise henüz açıklanmadı. Dolayısıyla söz konusu cihazlar farklı tarihte de tanıtılabilir.

Bu rehberde Samsung Galaxy Buds FE ücreti, donanımı, tasarımı ve çıkış tarihi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladık. Samsung tarafından yakında tanıtılması beklenen kablosuz kulaklık modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.