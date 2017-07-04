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Time Used
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Time Used

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Time Used
Time Used
Time Used
Time Used
Time Used

Android için Telefon Kullanımı Kısıtlama Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Time Used uygulaması ile Android cihazlarınızda geçirdiğiniz zamanı kolayca öğrenebilirsiniz.

Time Used uygulaması ile Android cihazlarınızda geçirdiğiniz zamanı kolayca öğrenebilirsiniz.

7’den 70’e herkes akıllı telefonlara bağımlılık derecesinde bağlanmış durumda. Her an elimizde olan akıllı telefonlar, insanların ruhsal sağlığını da tehlikeye atabiliyor. Akıllı telefon bağımlılığından kurtulmanız için geliştirilen, Time Lock uygulamasıyla aynı geliştiriciler tarafından yayınlanan Time Used uygulaması ile telefonunuzda ne kadar zaman geçirdiğinizi kontrol edebiliyorsunuz. Bildirim çubuğuna ekleyeceğiniz canlı sayaç sayesinde oldukça kolay bir şekilde kullanım bilgilerinizi görebileceğiniz uygulama, pil ömrünü olumsuz yönde etkilemiyor.

Telefonunuzdaki uygulamalarda ne kadar zaman geçirdiğinizi takip edebileceğiniz ve buna önlem alabileceğiniz Time Used uygulamasında, kullanım istatistiklerinizi çarpıcı grafikler ve çizelgelerle de görüntüleyebiliyorsunuz. Zamanınızı daha etkili bir şekilde kullanmak ve işlerinize vakit ayırmak istiyorsanız, akıllı telefonlarınıza ayırdığınız zamanı takip edebileceğiniz Time Used uygulamasını mutlaka denemelisiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3.3 ve üzeri
Üretici:
Time Factory
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