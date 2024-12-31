2024 Yılında Neler Oldu?

Bu yıl dünya genelinde birçok önemli gelişme yaşandı. Bu gelişmelerin başında yapay zeka geliyor. Özellikle son zamanlarda adını sık duyduğumuz bu teknoloji, 2024 ile birlikte hem yaygınlaştı hem de kullanım alanı genişledi. Peki, 2024'te neler oldu?

2025 yılına saatler kala bu yıl neler yaşandığını derledik. İşte yıl içerisinde gerçekleşen önemli gelişmelere dair detaylar!

2024'te Neler Oldu?

Yapay zeka yaygınlaştı.

GTA 6'nın fragmanı rekor kırdı.

Apple Vision Pro piyasaya sürüldü.

Starship başarılı iniş yaptı.

Cybertruck satışa sunuldu.

Yapay Zeka Yaygınlaştı

2024 adeta yapay zeka yılı oldu. Yapay zeka alanındaki gelişmeler yıla damgasını vurdu. Özellikle OpenAI şirketinin Sora isimli yapay zeka aracı büyük ses getirdi. Metni videoya dönüştürebilen araç büyüleyici görüntüler oluşturabiliyor.

Bunun yanı sıra hem sohbet etme hem de görsel oluşturma işlemlerini yapabilen Grok da çok konuşuldu. Şu an gerek kişisel gerek kurumsal amaçla kullanılmakta olan yapay zekanın gelecek yıl çok daha büyük bir ilerleme kaydedeceğini düşünüyoruz.

GTA 6'nın Fragmanı Rekor Kırdı

Yıllardır merakla beklenen Grand Theft Auto 6'nın fragmanı yayınlandıktan kısa süre içerisinde çok büyük bir popülerliğe ulaştı. Öyle ki video ilk 24 saatte 90.6 milyon görüntülenme sayısına ulaşarak ilk 24 saatte en çok izlenen YouTube videoları arasında yerini aldı.

Videonun şu andaki görüntülenme sayısı ise 230 milyon seviyesinde. Oyunun 2025 yılında PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına çıkması bekleniyor. PC sürümü ise 2026 yılında gelebilir.

Apple Vision Pro Piyasaya Sürüldü

2023 yılında tanıtılan Apple Vision Pro 2024 yılında piyasaya sürüldü. Satışa sunulduğu dönem dünya genelinde gündem olan karma gerçeklik gözlüğü, gelişmiş özellikleri ile dikkat çekiyor.

Evinizin bir köşesinde dev sanal ekranda bir şeyler izlemenizi sağlayan cihaz internette gezinme, uygulamalarla etkileşimde bulunma, video konferanslara katılma, sesli komutlar ve daha birçok aktivite de yapılabiliyor.

Starship Başarılı İniş Yaptı

Elon Musk'ın SpaceX şirketi bu yıl önemli bir başarının altına imza attı. Starship roketi, beşinci test uçuşunda sorunsuz iniş yaptı. Yaklaşık olarak 121 metre uzunluğundaki Starship, kalkıştan 7 dakika civarı sonra geri döndü.

Teknoloji açısından büyük bir gelişme olan bu durum, geleceğimiz için de önemli. Uzay yolculuğu ile ilgili hem ekonomik olarak daha verimli hâle gelecek hem de çok daha sık uzay turizmi yapılabilecek.

Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic.twitter.com/6R5YatSVJX — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024

Cybertruck Satışa Sunuldu

Farklı tasarımıyla kendisine hayran bırakan Tesla Cybertruck özellikleriyle de adından söz ettirmeyi başardı. 4.990 kg çekme kapasitesine sahip olan araç 547 km'ye kadar menzil sunuyor. Aracın 0-100 km/s hızlanması ise 2,7 saniye olarak açıklandı.

Çok dayanıklı bir yapıya sahip olan araçtaki zırhlı cam, 112 km/s hızla gelen beyzbol topuna ya da 4. seviye dolu darbelerine dayanabiliyor. Ayrıca aracın içinin sessiz olması da sağlanıyor.

Peki sizce 2024 yılındaki en önemli gelişme hangisiydi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.