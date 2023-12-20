Apple Ürün Fiyatlarının Toplamıyla Neler Alınabilir?
Apple ürün fiyatlarının toplamı ile alınabilecekler rehberi hazırladık. Hazırladığımız rehberde eğlence ve teknoloji olmak üzere iki farklı kategori yer alıyor.
Apple cihazların toplam ücretiyle alınabilecek ürünler hangileri sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. Alabileceklerimiz arasında katlanabilir telefondan oyun odaklı dizüstü bilgisayara kadar pek çok ürün bulunuyor.
Seçtiğimiz Apple ürünleri arasında iPhone 14 Pro (256 GB), iPhone 14 Pro için MagSafe özellikli deri kılıf, MacBook Pro 14 inç (M2 Pro işlemcili, 512 GB), Apple Watch Ultra, AirPods Pro 2, Apple TV (Wi-Fi + Ethernet), AirTag ve AirTag deri anahtarlık yer alıyor.
Seçtiğimiz ürünlerinin toplam fiyatı 223 bin TL tuttu. Peki, bu fiyat ile hangi cihazları alabiliriz? Rehberimizde alınabilecek ürünleri eğlence ve teknoloji odaklı olmak üzere iki farklı kategoriye ayırdık.
Apple Cihazların Toplam Fiyatıyla Alınabilecek Teknoloji Odaklı Ürünler
- Samsung Galaxy Z Flip 4 (8 GB RAM, 128 GB depolama)
- Samsung Galaxy Watch 5 Pro
- Sony WH-1000XM4 Kablosuz Kulaklık
- MSI Katana 15 B12VGK-087XTR (Intel Core i7 12650H işlemci, 16 GB RAM, 1 TB SSD)
- Sony ZV-E10 16-50 mm Lens Aynasız Fotoğraf Makinesi
- DJI Mini 2 Fly More Combo
- Harman Kardon Aura Studio 3 Bluetooth Hoparlör
- Xiaomi Mi Smart Projector 2 Projeksiyon Cihazı
- Google Nest Mini 2. Nesil Akıllı Ev Asistanı Hoparlör
- Xiaomi Pencere ve Kapı Sensörü 2. Nesil
- Yeelight Akıllı Wi-Fi Ampul LED RGB Renk Değişimi
- Xiaomi Mi Home Security Camera 360 derece Ev Güvenlik Kamerası
- Xiaomi Mi Smart Telefon Kontrollü Akıllı Priz
- Xiaomi Mi Air Purifier 4 Hava Temizleme Cihazı
- Dreame D10S Plus Akıllı Robot Süpürge
- Philips Premium Airfryer XXL HD9650/90
- Bosch WQG24100TR A++ 9 kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi
Kurutma makinesinden oyuncu dizüstü bilgisayara fotoğraf makinesinden katlanabilir telefona drone'dan bluetooth hoparlöre kadar çeşitli ürünlere yer verdiğimiz kategoride toplam fiyatı 222 bin TL civarı tuttu.
iPhone Yurt Dışı Fiyatları Ne Kadar?
Dünyanın en çok satılan telefon markalarından olan iPhone, kimlerine göre fahiş fiyatlara satılıyor. Özellikle ülkemizdeki ÖTV vergileri sebebiyle yeni çıkan iPhone 14'ler neredeyse bir araba fiyatına alıcı buldu.
Apple Cihazların Toplam Fiyatıyla Alınabilecek Eğlence Odaklı Ürünler
- iPhone 13 (128 GB)
- Huawei MatePad Air Tablet (8 GB RAM, 128 GB Depolama)
- PlayStation 5
- Vestel 65QA9700 65" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart QLED TV
- Logitech Z906 500W 5.1 Surround Ses Hoparlör
- PlayStation 5 VR 2 Sanal Gerçeklik Gözlüğü
- Logitech G29 Driving Force Yarış Direksiyonu + Logitech Driving Force Shifter
- Onvo Elektrikli Scooter OV-012
- Sublue Whiteshark Mixpro Su Altı Deniz Scooter
- Trend Maison 6 Kişilik Tam Otomatik Tenteli Kamp Çadırı
- Bestway Pavillo Çift Kişilik Şişme Yatak + Pompa ve 2 Yastık Dahil
- Moniev Natura 4 Adet Kamp Sandalyesi Katlanır Piknik Sandalye Oval Bardaklıklı + MDF Masa
Oyun konsolundan akıllı televizyona direksiyon setinden kamp çadırına su altı deniz scooter'ından tablete kadar pek çok ürüne yer verdiğimiz eğlence kategorisinde toplam fiyat 190 bin TL civarı tuttu.
iPhone Vergisiz Fiyatları Ne Kadar? Tam Fiyat Listesi
iPhone vergisiz fiyatları, iOS işletim sistemine sahip akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor.
Güncelleme: Apple Cihazları Güncel Fiyatları
- iPhone 14 Pro (256 GB): 68 bin 626 TL civarında. (Artık Apple Store'da satılmıyor.)
- MacBook Pro 14 inç (M2 Pro işlemcili, 512 GB): 72 bin TL civarında. (M2 Pro işlemcili versiyon artık Apple Store'da satılmıyor.)
- Apple Watch Ultra: 30 bin TL civarında. (Artık Apple Store'da satılmıyor.)
- AirPods Pro 2: 8.649 TL
- Apple TV (Wi-Fi + Ethernet): 6.499 TL
- AirTag: 1.119 TL
- AirTag Anahtarlık: 1.349 TL
iPhone Çok Pahalı Diyenlere: iPhone Benzeri En İyi Telefonlar
Yüksek fiyat etiketleri nedeniyle iPhone benzeri telefonlar hangileri sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz. Günümüzde fiyat performans konusunda oldukça başarılı olan Android akıllı telefon modelleri bulunuyor.
Apple ekosistemi için harcanacak para ile çok sayıda ürün alınabiliyor. Peki, sizce hangisi daha mantıklı? Apple ürünlerini almak mı yoksa bunun yerine konsoldan bilgisayara kadar çeşitli ürünler almak mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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