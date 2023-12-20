Apple Ürün Fiyatlarının Toplamıyla Neler Alınabilir?

Apple cihazların toplam ücretiyle alınabilecek ürünler hangileri sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. Alabileceklerimiz arasında katlanabilir telefondan oyun odaklı dizüstü bilgisayara kadar pek çok ürün bulunuyor.

Seçtiğimiz Apple ürünleri arasında iPhone 14 Pro (256 GB), iPhone 14 Pro için MagSafe özellikli deri kılıf, MacBook Pro 14 inç (M2 Pro işlemcili, 512 GB), Apple Watch Ultra, AirPods Pro 2, Apple TV (Wi-Fi + Ethernet), AirTag ve AirTag deri anahtarlık yer alıyor.

Seçtiğimiz ürünlerinin toplam fiyatı 223 bin TL tuttu. Peki, bu fiyat ile hangi cihazları alabiliriz? Rehberimizde alınabilecek ürünleri eğlence ve teknoloji odaklı olmak üzere iki farklı kategoriye ayırdık.

Apple Cihazların Toplam Fiyatıyla Alınabilecek Teknoloji Odaklı Ürünler

Samsung Galaxy Z Flip 4 (8 GB RAM, 128 GB depolama)

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Sony WH-1000XM4 Kablosuz Kulaklık

MSI Katana 15 B12VGK-087XTR (Intel Core i7 12650H işlemci, 16 GB RAM, 1 TB SSD)

Sony ZV-E10 16-50 mm Lens Aynasız Fotoğraf Makinesi

DJI Mini 2 Fly More Combo

Harman Kardon Aura Studio 3 Bluetooth Hoparlör

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Projeksiyon Cihazı

Google Nest Mini 2. Nesil Akıllı Ev Asistanı Hoparlör

Xiaomi Pencere ve Kapı Sensörü 2. Nesil

Yeelight Akıllı Wi-Fi Ampul LED RGB Renk Değişimi

Xiaomi Mi Home Security Camera 360 derece Ev Güvenlik Kamerası

Xiaomi Mi Smart Telefon Kontrollü Akıllı Priz

Xiaomi Mi Air Purifier 4 Hava Temizleme Cihazı

Dreame D10S Plus Akıllı Robot Süpürge

Philips Premium Airfryer XXL HD9650/90

Bosch WQG24100TR A++ 9 kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi

Kurutma makinesinden oyuncu dizüstü bilgisayara fotoğraf makinesinden katlanabilir telefona drone'dan bluetooth hoparlöre kadar çeşitli ürünlere yer verdiğimiz kategoride toplam fiyatı 222 bin TL civarı tuttu.

Apple Cihazların Toplam Fiyatıyla Alınabilecek Eğlence Odaklı Ürünler

iPhone 13 (128 GB)

(128 GB) Huawei MatePad Air Tablet (8 GB RAM, 128 GB Depolama)

(8 GB RAM, 128 GB Depolama) PlayStation 5

Vestel 65QA9700 65" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart QLED TV

Logitech Z906 500W 5.1 Surround Ses Hoparlör

PlayStation 5 VR 2 Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Logitech G29 Driving Force Yarış Direksiyonu + Logitech Driving Force Shifter

Onvo Elektrikli Scooter OV-012

Sublue Whiteshark Mixpro Su Altı Deniz Scooter

Trend Maison 6 Kişilik Tam Otomatik Tenteli Kamp Çadırı

Bestway Pavillo Çift Kişilik Şişme Yatak + Pompa ve 2 Yastık Dahil

Moniev Natura 4 Adet Kamp Sandalyesi Katlanır Piknik Sandalye Oval Bardaklıklı + MDF Masa

Oyun konsolundan akıllı televizyona direksiyon setinden kamp çadırına su altı deniz scooter'ından tablete kadar pek çok ürüne yer verdiğimiz eğlence kategorisinde toplam fiyat 190 bin TL civarı tuttu.

Güncelleme: Apple Cihazları Güncel Fiyatları

iPhone 14 Pro (256 GB) : 68 bin 626 TL civarında. (Artık Apple Store'da satılmıyor.)

: 68 bin 626 TL civarında. (Artık Apple Store'da satılmıyor.) MacBook Pro 14 inç (M2 Pro işlemcili, 512 GB) : 72 bin TL civarında. (M2 Pro işlemcili versiyon artık Apple Store'da satılmıyor.)

: 72 bin TL civarında. (M2 Pro işlemcili versiyon artık Apple Store'da satılmıyor.) Apple Watch Ultra : 30 bin TL civarında. (Artık Apple Store'da satılmıyor.)

: 30 bin TL civarında. (Artık Apple Store'da satılmıyor.) AirPods Pro 2 : 8.649 TL

: 8.649 TL Apple TV (Wi-Fi + Ethernet) : 6.499 TL

: 6.499 TL AirTag : 1.119 TL

: 1.119 TL AirTag Anahtarlık: 1.349 TL

Apple ekosistemi için harcanacak para ile çok sayıda ürün alınabiliyor. Peki, sizce hangisi daha mantıklı? Apple ürünlerini almak mı yoksa bunun yerine konsoldan bilgisayara kadar çeşitli ürünler almak mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.