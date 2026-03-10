Telefon Alacaklar Dikkat: İki Büyük Marka Zam Kararı Aldı

Oppo ve OnePlus modellerine zam geliyor. Bir süredir devam eden ve etkisi giderek daha fazla hissedilen bellek krizi, bir kez daha akıllı telefon fiyatlarını vurdu. İkisi de BBK Electronics bünyesinde faaliyet gösteren Oppp ve OnePlus, bazı modellere zam yapmak zorunda kaldıklarını duyurdu. Bu durum her ne kadar ilk etapta yurt dışında geçerli olacak olsa da eninde sonunda Türkiye fiyatlarını da etkileyecek.

Hangi Oppo ve OnePlus Modellerine Zam Gelecek?

16 Mart 2026 itibariyle geçerli olacak olan fiyat artışı şimdilik Oppo'nun bütçe dostu modellerini kapsıyor. Oppo A Serisi, K Serisi ve tüm OnePlus modelleri zamdan etkilenecek. Amiral gemisi sınıfındaki Find serisi, Reno serisi ve Oppo Pad serisi bu zamdan etkilenmeyecek. Pahalı fiyat etiketlerine sahip olan amiral gemisi telefonlar üreticilerin en çok kâr ettiği ürünlerdir.

Bu nedenle Oppo, zam yapmamak adına artan malieyet sorununu kâr oranını düşürerek çözmüş olabilir. Ne yazık ki bu giriş ve orta seviye modellerde pek de mümkün değil. Belirtmekte fayda var ki şirket, söz konusu modellerin ne kadar zamlanacağını açıklamadı. Muhtemelen bunun nedeni bellek krizi giderek kötüleşirken fiyatların sürekli değişmesi.

Türkiye'de Satılan Oppo ve OnePlus Modellerinin Fiyatı Artacak mı?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Oppo ve OnePlus modellerini kapsayan bu zam ilk etapta yurt dışında uygulanacak. Ancak OnePlus telefonlar ile Oppo'nun A ve K serilerine ait modeller Türkiye'de de satılıyor. Bu nedenle Çin gibi ülkeleri etkileyen zam eninde sonunda ülkemizde de uygulanacak.

Üstelik Türkiye'de satılan akıllı telefonlardan alınan vergileri de düşününce bu zam çok daha fazla hissedilecek. Örneğin yurt dışı satış fiyatı 200 dolar olan bir telefon 50 dolar zamlandığında bu zam Türkiye'ye 5 bin TL'ye yakın bir bedelle yansıyor. Yani yakın zamanda Oppo A6 Pro 5G gibi bir telefon almayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Eğer bir OnePlus satın almayı düşünüyorsanız tehlike çok daha büyük. Amiral gemisi telefonlarda fiyat da yüksek olduğu için vergi çok daha fazla yansıyor. Ne yazık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kur, vergiler ve enflasyon gibi fiyata etkileyen dertlere bir de bellek krizini eklemesi gerekiyor.

Fiyatlar Neden Artıyor?

Fiyat artışlarının arkasında, sektörü sarsan devasa bir bellek krizi yatıyor. Google, OpenAI, Meta ve Anthropic gibi şirketlerin yapay zeka altyapısı için yaptığı agresif yatırımlar, bellek taleplerinde bir patlamaya neden oldu. Samsung, SK Hynix ve Micron gibi büyük üreticiler ise üretim kapasitelerinin büyük bir kısmını çok daha kâr sağlayan bu öüşterilere ayırdı.

Durum böyle olunca telefonlarda kullanılan LPDDR5X gibi belleklerin üretimi ciddi şekilde azaldı. Üstelik fiyatlar hala artmaya devam ediyor ve kimse 2027'den önce bir değişim beklemiyor. Yani yapay zeka, bir kez daha hayatımızı mahvediyor.

Editörün Yorumu

Yukarıda da belirttiğim üzere Türkiye'deki insanlar halihazırda kur, vergiler, ve enflasyon gibi nedenler yüzünden halihazırda telefon almakta zorlanıyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi taksit gibi seçeneklerin olmaması ve kredi gibi finansman yöntemlerinin yarattığı ek maliyetler de durumu kötüleştiriyor. Şimdi biz kullanıcılar tüm bu sorunların üzerine yapay zeka teknolojilerinin neden olduğu bir krizden etkileniyoruz.

Bu zam Oppo ve OnePlus'ın suçu değil. Ki insanlar için en doğrusunu yapmak bir ticari kuruluşun görevi de değil. Mevcut hükümetin vatandaşlarının sırtındaki yükü azaltması ve en azondan uygun fiyatlı modellerde vergi indirimi yapmaso gerekiyor. Ne yazık ki daha fazla zam kapıdayken bile bunun olma ihtimali oldukça zayıf.