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Casper via F3 inceleme - Yapay Zekalı 3 Kameranın Performansı Nasıl?

Ozancan Kubilay
Ozancan Kubilay - | inceleme
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Casper via F3 inceleme videosunda Casper'ın yepyeni 3 arka kameraya sahip akıllı telefonunu yakından inceliyoruz. Casper via f3 sunduğu özellikler ilk kullanıcılarını mutlu etmeye aday bir akıllı telefon, gerek kamera performansı gerekse de genel performansıyla olsun verilen paranın hakkını vermeye aday Casper via F3 bakalım bizlere neler sunuyor. 

Casper VIA F3 Teknik Özellikleri

 

İşlemci: MediaTek Helio P22
İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie
Ekran: 6.26' HD+ Damla Çentik IPS 19:9 Extreme Vision
RAM: 3 GB
Depolama: 64 GB dahili, 256 GB microSD hafıza kart kapasitesi
Kamera: 12MP+13 MP+2MP LED Flaşlı arka kamera, 8MP ön kamera
Boyut ve Ağırlık: 159mm x 76.5mm x 8.2mm / 171gr
Pil: 4000 mAh
Renk: Gece Yarısı Mavisi
Bağlantılar: Bluetooth 4.2, WLAN 802.11 b/g/n Micro USB

Casper VIA F3 Fiyatı

Casper Via F3 2199 TL'lik fiyattan satışa çıkıyor. 

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