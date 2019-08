Casper via F3 inceleme - Yapay Zekalı 3 Kameranın Performansı Nasıl?

Casper via F3 inceleme videosunda Casper'ın yepyeni 3 arka kameraya sahip akıllı telefonunu yakından inceliyoruz. Casper via f3 sunduğu özellikler ilk kullanıcılarını mutlu etmeye aday bir akıllı telefon, gerek kamera performansı gerekse de genel performansıyla olsun verilen paranın hakkını vermeye aday Casper via F3 bakalım bizlere neler sunuyor.

Casper VIA F3 Teknik Özellikleri

İşlemci: MediaTek Helio P22

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie

Ekran: 6.26' HD+ Damla Çentik IPS 19:9 Extreme Vision

RAM: 3 GB

Depolama: 64 GB dahili, 256 GB microSD hafıza kart kapasitesi

Kamera: 12MP+13 MP+2MP LED Flaşlı arka kamera, 8MP ön kamera

Boyut ve Ağırlık: 159mm x 76.5mm x 8.2mm / 171gr

Pil: 4000 mAh

Renk: Gece Yarısı Mavisi

Bağlantılar: Bluetooth 4.2, WLAN 802.11 b/g/n Micro USB

Casper VIA F3 Fiyatı

Casper Via F3 2199 TL'lik fiyattan satışa çıkıyor.