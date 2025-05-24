Kariyer.net APK

Kariyer.net İş Ara ile iş ilanlarına başvurabilir, başvurularınızı takip edebilirsiniz.

Erkan Calp - 25 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kariyer.net İş Ara uygulaması ile iş ilanlarını mobil cihazınızdan takip edebilir, iş bavurusu yapabilir ve özgeçmişinizi güncelleyebilirsiniz. Türkiye’nin popüler iş arama sitesi Kariyere.net tarafında ücretsiz olarak sunulan bu uygulamayı kullanarak iş başvurularınıza gelen yanıtları iPhone ve iPad’inizden takip edebilir, iş arama menüsü ile belirlediğiniz kriterlerdeki işlerin listelenmesini sağlayabilirsiniz.

Kariyer.net üyesi değilseniz uygulama üzerinden hızlıca üye olabilirsiniz. Üye olduktan sonra özgeçmişinizi kaydedin, profilinizi oluşturun ve hakkınızda sunmak istediğiniz tüm bilgileri yazın.

Kariyer.net İndir

Türkiye'nin en köklü iş arama uygulamalarından biri olan Kariyer.net, kullanıcılara kapsamlı bir filtreleme seçeneği sunuyor. İş ararken kullanabileceğiniz bu özelleştirmeler, sizi en uygun ilana yönlendirmektedir.

Sadece pozisyon ve yakınlık kriterleri değil, aynı zamanda maaş bilgisine de göz atabilirsiniz. Almak istediğiniz maaş ilan ile uymuyorsa, farklı iş imkanlarına göz gezdirebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra alacağınız maaş hakkında herhangi bir fikre sahip değilseniz, maaş rehberini kullanarak pozisyonunuzun ne kadar kazandığını ortalama bir şekilde görebilirsiniz.

Siz de Kariyer.net indirin ve iOS cihazlarınızda rahat ve bir o kadar da kullanışlı bir şeklide size uygun işi bulun!

Kariyer.net Uygulaması Özellikleri