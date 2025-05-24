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Kariyer.net APK

Kariyer.net APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 9,017
  • DOSYA BOYUTU 48 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici KARIYER.NET ELEKT. YAY. VE İL. HIZ.
  • İndir

Kariyer.net APK uygulaması sayesine iş ilanlarına her an ulaşabilmek, başvuru yapabilmek ve başvurularınıza verilen cevapları görebilmek mümkündür.

Sibel Aflazi
Sibel Aflazi -

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Kariyer.net İş Arama uygulaması, ücretsiz bir uygulamadır.  Kariyer.net APK sayesine iş ilanlarına her an ulaşabilmek, başvuru yapabilmek ve başvurularınıza verilen cevapları görebilmek mümkündür. Farklı kategorilerdeki iş ilanları görüntüleyebilir, filtreleme seçeneklerini kullanabilir ve size en uygun işe başvuru yapabilirsiniz.

Filtreleme seçenekleri iş türü, yakınlık, çalışma tercihi, pozisyon, eğitim seviyesi veya departmak gibi seçeneklerle ayarlanabilmektedir. Size en uygun olan filtrelemeyi yaptıktan sonra karşınıza çıkan ilanlara gör atabilirsiniz. 

CV'nizi uygulamaya yükleyerek, özgeçmişiniz elinizin altında tutabilir ve istediğiniz zaman değişiklik yaparak güncelleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu özellik ise kolay başvuru imkanı da sunmaktadır. Seçtiğiniz ilana rahatlıkla CV'nizi gönderebilirsiniz.

Kariyer.net APK İndir

Kariyer.net, kullanıcılara maaş ve kariyer rehberi gibi olanaklar da sunmaktadır. Hangi pozisyon hangi maaşı alır bilmiyor musunuz? Maaş rehberini kullanarak öğrenebilir ve talepte bulunabilirsiniz. Ayrıca, kariyer yolunuzdaki adımları atarken farklı bir bakış açısı için uygulamadaki eğitimlere de göz atabilirsiniz.

Siz de  Kariyer.net APK indirin ve aradığınız işi kolaylıkla bulun!

Kariyer.net Uygulaması Özellikleri

  • Kolay iş ilanı arama
  • Gelişmiş filtreleme seçenekleri
  • CV kaydetme ve gönderme
  • Özgeçmiş güncellemesi
  • Takip edilen kişileri kaydetme
  • Maaş rehberi
  • Kariyer rehberi
  • Kullanıcı dostu arayüz