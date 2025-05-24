Kariyer.net APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 9,017
- DOSYA BOYUTU 48 MB
- Üretici KARIYER.NET ELEKT. YAY. VE İL. HIZ.
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Kariyer.net APK uygulaması sayesine iş ilanlarına her an ulaşabilmek, başvuru yapabilmek ve başvurularınıza verilen cevapları görebilmek mümkündür.
Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Kariyer.net İş Arama uygulaması, ücretsiz bir uygulamadır. Kariyer.net APK sayesine iş ilanlarına her an ulaşabilmek, başvuru yapabilmek ve başvurularınıza verilen cevapları görebilmek mümkündür. Farklı kategorilerdeki iş ilanları görüntüleyebilir, filtreleme seçeneklerini kullanabilir ve size en uygun işe başvuru yapabilirsiniz.
Filtreleme seçenekleri iş türü, yakınlık, çalışma tercihi, pozisyon, eğitim seviyesi veya departmak gibi seçeneklerle ayarlanabilmektedir. Size en uygun olan filtrelemeyi yaptıktan sonra karşınıza çıkan ilanlara gör atabilirsiniz.
CV'nizi uygulamaya yükleyerek, özgeçmişiniz elinizin altında tutabilir ve istediğiniz zaman değişiklik yaparak güncelleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu özellik ise kolay başvuru imkanı da sunmaktadır. Seçtiğiniz ilana rahatlıkla CV'nizi gönderebilirsiniz.
Kariyer.net APK İndir
Kariyer.net, kullanıcılara maaş ve kariyer rehberi gibi olanaklar da sunmaktadır. Hangi pozisyon hangi maaşı alır bilmiyor musunuz? Maaş rehberini kullanarak öğrenebilir ve talepte bulunabilirsiniz. Ayrıca, kariyer yolunuzdaki adımları atarken farklı bir bakış açısı için uygulamadaki eğitimlere de göz atabilirsiniz.
Siz de Kariyer.net APK indirin ve aradığınız işi kolaylıkla bulun!
Kariyer.net Uygulaması Özellikleri
- Kolay iş ilanı arama
- Gelişmiş filtreleme seçenekleri
- CV kaydetme ve gönderme
- Özgeçmiş güncellemesi
- Takip edilen kişileri kaydetme
- Maaş rehberi
- Kariyer rehberi
- Kullanıcı dostu arayüz
Kariyer.net İş Ara
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 474
- DOSYA BOYUTU 134 MB
- Üretici KARIYER.NET ELEKT. YAY. VE İL. HIZ.
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Kariyer.net İş Ara ile iş ilanlarına başvurabilir, başvurularınızı takip edebilirsiniz.
Kariyer.net İş Ara uygulaması ile iş ilanlarını mobil cihazınızdan takip edebilir, iş bavurusu yapabilir ve özgeçmişinizi güncelleyebilirsiniz. Türkiye’nin popüler iş arama sitesi Kariyere.net tarafında ücretsiz olarak sunulan bu uygulamayı kullanarak iş başvurularınıza gelen yanıtları iPhone ve iPad’inizden takip edebilir, iş arama menüsü ile belirlediğiniz kriterlerdeki işlerin listelenmesini sağlayabilirsiniz.
Kariyer.net üyesi değilseniz uygulama üzerinden hızlıca üye olabilirsiniz. Üye olduktan sonra özgeçmişinizi kaydedin, profilinizi oluşturun ve hakkınızda sunmak istediğiniz tüm bilgileri yazın.
Kariyer.net İndir
Türkiye'nin en köklü iş arama uygulamalarından biri olan Kariyer.net, kullanıcılara kapsamlı bir filtreleme seçeneği sunuyor. İş ararken kullanabileceğiniz bu özelleştirmeler, sizi en uygun ilana yönlendirmektedir.
Sadece pozisyon ve yakınlık kriterleri değil, aynı zamanda maaş bilgisine de göz atabilirsiniz. Almak istediğiniz maaş ilan ile uymuyorsa, farklı iş imkanlarına göz gezdirebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra alacağınız maaş hakkında herhangi bir fikre sahip değilseniz, maaş rehberini kullanarak pozisyonunuzun ne kadar kazandığını ortalama bir şekilde görebilirsiniz.
Siz de Kariyer.net indirin ve iOS cihazlarınızda rahat ve bir o kadar da kullanışlı bir şeklide size uygun işi bulun!
Kariyer.net Uygulaması Özellikleri
- İş ilanlarına başvurma veya sonra başvuru için favorilere ekleme
- Tek dokunuşla özgeçmiş tarihini güncelleme, aktif/pasif olarak ayarlama
- Başvurulara gelen yanıtları takip etme
- Şehir, anahtar kelime, pozisyon, sektör bazında iş arama
- Takip listesi oluşturma
- Özgeçmiş güncelleme (Eğitim bilgisi, kişisel bilgi ve fotoğraf ekleme)