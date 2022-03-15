Sahibinden.com
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 88,469
- DOSYA BOYUTU 5.40 MB
- Üretici Sahibinden
-
Sahibinden.com Android uygulaması sayesinde ücretsiz olarak tüm online alış ve satış işlemlerinizi takip edebilirsiniz.
Sahibinden.com Android uygulaması ile online ürün alım ve satımları ile uğraşanların işi oldukça kolaylaşıyor diyebilirim. Zira bilgisayar başında kalmadan dilediğiniz her yerden satış ve alış işlemlerini gerçekleştirmenize olanak tanıyan uygulama, tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve çok kolay kullanılabilir bir yapıya sahip. Dolayısıyla bilgisayarda bulunan site arayüzünden çok uzaklaşmadan tüm yapmak istediklerinizi Sahibinden.com mobil uygulaması üzerinden yapmanız mümkün. Android, iOS ve AppGallery için ücretsiz olarak yayınlanan uygulamada araç, eşya ve daha pek çok kategori de sıfır ve ikinci el ürün arayabilir, bilgilere ulaşabilirsiniz.
Uygulamayı kullanarak satış yapılan kategorileri tarayabiliyor, buradan dilediğiniz markalara ulaşabiliyor ve aynı zamanda ilanlara teker teker göz atabiliyorsunuz. İlanlarda bulunan detayların yanında kullanıcı açıklamalarını okumak ve aynı zamanda ilanı veren kişinin telefon numarasını aramak da uygulama içerisinde mümkün.
Elbette sıfırdan ilan vermek isteyenler de yeni ilan yaratma olanaklarından faydalanabiliyorlar. GeT ilanları verebilme özelliği sayesinde hem alıcının hem de satıcının güvenle alışveriş yapabilecekleri bir ortam da oluşmuş oluyor.
Hoşunuza giden ilanları favorilere ekleme veya satıcılara sorular sorma gibi özellikler de unutulmayanlar arasında. Uygulamanın Sahibinden.com web sitesinden herhangi bir eksiği olmadığını, hatta daha hızlı ve kolay kullanılabilir bir yapıya sahip olduğunu da belirtmek gerek.
Eğer karşılaştığınız ürün ilanlarını dostlarınızla da paylaşmak isterseniz tek yapmanız gereken varolan sosyal paylaşım butonlarını kullanarak sosyal hesaplarınızda paylaşmak. Uygulamayı denemelerimiz sırasında herhangi bir sorun ya da performans sıkıntısıyla da karşılaşmadığımızı belirtmek gerek.
Sahibinden.com
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,826
- DOSYA BOYUTU 24.60 MB
- Üretici Sahibinden
-
iPhone ve iPad için hazırlanan Sahibinden.com uygulaması ile kolayca online ürün alabilir ve satabilirsiniz.
Sahibinden.com uzun süredir ürün alıp satmak isteyen kullanıcıların ilk tercihleri arasında yer alıyor ve müşteriler ile satıcıları bir araya en kolay yoldan getirdiği için daha uzun süre piyasadaki yerini koruyacak gibi görünüyor. Elbette servisin iPhone ve iPad kullanıcıları için hazırlanmış bir mobil versiyonu da mevcut ve böylece tüm ürün takiplerini veya satışlarını bilgisayar başında değilken de gerçekleştirebiliyorsunuz.
Uygulamada bulunan ürün kategorileri ve filtreleme özellikleri web sitesinde yer alanlarla aynı olarak hazırlanmış ve böylece aramalarınız sırasında herhangi bir zorluk çekmeden Sahibinden.com'u kullanmaya devam edebiliyorsunuz.
Sıfırdan ilan yaratmak, yayınlamak ve doping öğeleri ile ilanlarınızın öne çıkmasını sağlamak mümkün olduğu için uygulamadan satıcılar da memnun kalacaklardır. GeT işlemlerinin takip edilmesine de olanak tanıdığı için hem alıcı hem de satıcı için en güvenli şekilde ticaret işlemlerinin tamamlanması mümkün hale geliyor.
Özel mesaj gönderme ve gelen mesajları okuma bölümü sayesinde ürünler hakkında merak ettiklerinizi sorabilir ve cevap alabilirsiniz. Bilgisayardan Sahibinden.com'a girmeye neredeyse hiç gerek bırakmayan uygulama, iOS işletim sistemli mobil cihaz sahiplerinin beğenisini kazanacaktır.
Görüntülenen ilanların detaylarını görme ve satıcının açıklamalarını inceleme özelliğinden faydalanabilmenin yanında direkt olarak satıcıyı arama işlemini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Beğenilen ilanların sosyal ağlar üzerinden dostlarınızla paylaşımını sağlayacak paylaşım butonlarının varlığı ise pek çok kullanıcının hoşuna gidecektir.
Daha sonra göz atmak istediğiniz ilanları favorilerinize eklemeniz de mümkün olduğu için pek çok ilanı saklayabilir ve hep beraber değerlendirebilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan uygulamanın arayüzü herkesin alışabileceği ve kullanabileceği bir şekilde hazırlanmış. Online alışveriş meraklılarının kesinlikle denemeleri gerekenler arasında.