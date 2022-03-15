Sahibinden.com Android uygulaması sayesinde ücretsiz olarak tüm online alış ve satış işlemlerinizi takip edebilirsiniz.

Yiğit Ekim Demir - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sahibinden.com Android uygulaması ile online ürün alım ve satımları ile uğraşanların işi oldukça kolaylaşıyor diyebilirim. Zira bilgisayar başında kalmadan dilediğiniz her yerden satış ve alış işlemlerini gerçekleştirmenize olanak tanıyan uygulama, tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve çok kolay kullanılabilir bir yapıya sahip. Dolayısıyla bilgisayarda bulunan site arayüzünden çok uzaklaşmadan tüm yapmak istediklerinizi Sahibinden.com mobil uygulaması üzerinden yapmanız mümkün. Android, iOS ve AppGallery için ücretsiz olarak yayınlanan uygulamada araç, eşya ve daha pek çok kategori de sıfır ve ikinci el ürün arayabilir, bilgilere ulaşabilirsiniz.

Uygulamayı kullanarak satış yapılan kategorileri tarayabiliyor, buradan dilediğiniz markalara ulaşabiliyor ve aynı zamanda ilanlara teker teker göz atabiliyorsunuz. İlanlarda bulunan detayların yanında kullanıcı açıklamalarını okumak ve aynı zamanda ilanı veren kişinin telefon numarasını aramak da uygulama içerisinde mümkün.

Elbette sıfırdan ilan vermek isteyenler de yeni ilan yaratma olanaklarından faydalanabiliyorlar. GeT ilanları verebilme özelliği sayesinde hem alıcının hem de satıcının güvenle alışveriş yapabilecekleri bir ortam da oluşmuş oluyor.

Hoşunuza giden ilanları favorilere ekleme veya satıcılara sorular sorma gibi özellikler de unutulmayanlar arasında. Uygulamanın Sahibinden.com web sitesinden herhangi bir eksiği olmadığını, hatta daha hızlı ve kolay kullanılabilir bir yapıya sahip olduğunu da belirtmek gerek.

Eğer karşılaştığınız ürün ilanlarını dostlarınızla da paylaşmak isterseniz tek yapmanız gereken varolan sosyal paylaşım butonlarını kullanarak sosyal hesaplarınızda paylaşmak. Uygulamayı denemelerimiz sırasında herhangi bir sorun ya da performans sıkıntısıyla da karşılaşmadığımızı belirtmek gerek.