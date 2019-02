General Mobile GM 9 Plus Ön İnceleme - Yapay Zekalı Model!

General Mobile GM 9 Plus inceleme videosu öncesinde ön inceleme videosuyla karşınızdayız. Tamamen ülkemizde üretilen GM 9 Plus model akıllı telefonu tüm detaylarıyla sizlere aktarıyor, GM 9 Pro ile de karşılaştırıyoruz. GM 9 Plus yeni yapay zekalı işlemcisi, kameraları ve arttırılmış gerçeklik özellikleriyle dikkat çeken bir model olmayı başarıyor.

General Mobile GM 9 Plus Teknik Özellikleri

6.23 inç Full HD+, 405ppi, 19:9, IPS çentikli ekran

MediaTek Helio P60 işlemci

3GB RAM, 32GB dahili depolama

Arka Kamera: 12MP + 5MP

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 3450 mAh

Android Pie 9

Parmak izi okuyucu (arkada)

General Mobile GM 9 Plus Fiyatı

Gümüş, altın ve siyah renk seçenekleri bulunan cihazın fiyatı henüz açıklanmadı.