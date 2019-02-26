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  4. General Mobile GM 9 Plus Ön İnceleme - Yapay Zekalı Model!

General Mobile GM 9 Plus Ön İnceleme - Yapay Zekalı Model!

Erkan Calp
Erkan Calp - | inceleme
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General Mobile GM 9 Plus inceleme videosu öncesinde ön inceleme videosuyla karşınızdayız. Tamamen ülkemizde üretilen GM 9 Plus model akıllı telefonu tüm detaylarıyla sizlere aktarıyor, GM 9 Pro ile de karşılaştırıyoruz. GM 9 Plus yeni yapay zekalı işlemcisi, kameraları ve arttırılmış gerçeklik özellikleriyle dikkat çeken bir model olmayı başarıyor.

General Mobile GM 9 Plus Teknik Özellikleri

  • 6.23 inç Full HD+, 405ppi, 19:9, IPS çentikli ekran
  • MediaTek Helio P60 işlemci
  • 3GB RAM, 32GB dahili depolama
  • Arka Kamera: 12MP + 5MP
  • Ön Kamera: 8MP
  • Batarya: 3450 mAh
  • Android Pie 9
  • Parmak izi okuyucu (arkada)

General Mobile GM 9 Plus Fiyatı

Gümüş, altın ve siyah renk seçenekleri bulunan cihazın fiyatı henüz açıklanmadı.

03:00 General Mobile GM 9 Pro kutu açılımı - MADE IN TURKEY!
TEKNOLOJİ General Mobile GM 9 Pro kutu açılımı - MADE IN TURKEY!

11:00 Hangisi Alınmalı? - General Mobile GM 8 Go inceleme
İnceleme Hangisi Alınmalı? - General Mobile GM 8 Go inceleme

55:11 General Mobile GM 8 İnceleme - Tamamen Türk Malı
Tamindir TV General Mobile GM 8 İnceleme - Tamamen Türk Malı

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