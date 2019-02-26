General Mobile GM 9 Plus Ön İnceleme - Yapay Zekalı Model!

General Mobile GM 9 Plus inceleme videosu öncesinde ön inceleme videosuyla karşınızdayız. Tamamen ülkemizde üretilen GM 9 Plus model akıllı telefonu tüm detaylarıyla sizlere aktarıyor, GM 9 Pro ile de karşılaştırıyoruz. GM 9 Plus yeni yapay zekalı işlemcisi, kameraları ve arttırılmış gerçeklik özellikleriyle dikkat çeken bir model olmayı başarıyor.
General Mobile GM 9 Plus Teknik Özellikleri
- 6.23 inç Full HD+, 405ppi, 19:9, IPS çentikli ekran
- MediaTek Helio P60 işlemci
- 3GB RAM, 32GB dahili depolama
- Arka Kamera: 12MP + 5MP
- Ön Kamera: 8MP
- Batarya: 3450 mAh
- Android Pie 9
- Parmak izi okuyucu (arkada)
General Mobile GM 9 Plus Fiyatı
Gümüş, altın ve siyah renk seçenekleri bulunan cihazın fiyatı henüz açıklanmadı.
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