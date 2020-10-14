Beklenen Oldu: iPhone Kutularından Kulaklık ve Şarj Aleti Çıkmayacak!

Apple düzenlediği Hi Speed isimli etkinliğinde yeni iPhone modellerini ve HomePod Mini'yi tanıttı. iPhone 12 kutusunda kulaklık ve şarj aleti var mı? sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. Yeni iPhone modellerinin kutusunda kulaklık ve şarj aleti yer almayacak.

iPhone 12 Kutusunda Kulaklık ve Şarj Aleti Var Mı?

Apple, iPhone 12 serisine bir şarj cihazı veya kulaklık dahil etmedi. Geçtiğimiz yıllarda duyurulan iPhone 11, iPhone SE 2020 ve iPhone XR modellerinin kutusundan da kulaklık ile şarj adaptörü kaldırıldı. Artık tüm iPhone modellerinin kutusundan kulaklık ve şarj adaptörü çıkmayacak.

Apple Başkan Yardımcısı Lisa Jackson, dünyada halihazırda 2 milyardan fazla güç adaptörü bulunduğunu, bu nedenle bunları iPhone ile birlikte kutuya dahil etmeye devam etmemin israf olduğunu söyledi. Şirket ayrıca, giderek daha fazla müşterinin kablosuz şarj yöntemlerine geçtiğini duyurdu.

Apple, iPhone kutularından şarj adaptörü ve kulaklıkların kaldırılması ile birlikte karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltabileceğini söyledi. iPhone kutularından sadece Lightning şarj kablosu çıkacak. EarPods kulaklıklar ve güç adaptörü bulunmayacak.

Bu aksesuarlar artık yalnızca ayrı olarak satılacak. Kullanıcılar isterlerse ek ücret vererek satın alabilecek.

iPhone 12 serisi hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilir ve sizler için hazırladığımız yazımıza ulaşabilirsiniz.

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