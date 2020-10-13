iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max Tanıtıldı

Apple tarafında uzun bir süredir sızıntılara konuk olan iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max uzun bir bekleyişin ardından tanıtıldı. Oldukça güçlü teknik özelliklerle gelen bu iki model, bekleyenleri heyecanlandıracak gibi gözüküyor. İşte merak edilen tüm detaylar!

iPhone 12 Pro Özellikleri

İşlemci: Apple A14 Bionic (5nm)

Apple A14 Bionic (5nm) Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Ekran Boyutu: 6,1 inç

6,1 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Arka Kamera : 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR Sensör

: 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR Sensör Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 2,775 mAh

2,775 mAh Konnektör: Lightning

Eğer güçlü bir cihaz arıyorsanız, iPhone 12 Pro size göre olabilir. A14 Bionic’i 6 GB RAM ile harmanlayan iPhone 12 Pro diğer modellere nazaran 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama seçenekleri sunuyor. iPhone 12 gibi 6,1 inç boyutunda OLED ekranla birlikte gelen modelin kamera tarafında çok daha iddialı bir duruş sergilediğini görüyoruz. Bu noktada arkada 12 MP + 12 MP + 12 MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu ve buna eşlik eden LiDAR Sensör bulunuyor. LiDAR Sensör özellikle artırılmış gerçeklik adına önemli bir özellik olarak öne çıkıyor.

iPhone 12 Pro Fiyatı

iPhone 12 Pro 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği ile kullanıcılara sunuluyor.

iPhone 12 Pro 128 GB fiyatı 999 dolar.

iPhone 12 Pro 256 GB fiyatı 1.049 dolar.

iPhone 12 Pro 512 GB fiyatı 1.149 dolar.

Not: iPhone 12 Pro’nun Türkiye fiyatı henüz belli değil.

iPhone 12 Pro Max Özellikleri

İşlemci: Apple A14 Bionic (5nm)

Apple A14 Bionic (5nm) Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR Sensör

12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR Sensör Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 3,687 mAh

3,687 mAh Konnektör: Lightning

iPhone 12 Pro ile benzer özellikleri bünyesinde barındıran iPhone 12 Pro Max, daha büyük ekran ve daha büyük batarya ile en iyisini arayanlara hitap ediyor.

iPhone 12 Pro Max Fiyatı

iPhone 12 Pro Max 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği ile kullanıcılara sunuluyor.

iPhone 12 Pro Max 128 GB fiyatı 1.099 dolar.

iPhone 12 Pro Max 256 GB fiyatı 1.149 dolar.

iPhone 12 Pro Max 512 GB fiyatı 1.249 dolar.

Not: iPhone 12 Pro Max’in Türkiye fiyatı henüz belli değil.