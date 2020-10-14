Apple AirPods Fiyatlarına Zam Geldi: Yeni Fiyatlar Üzücü

Apple yeni iPhone modellerini tanıttıktan hemen sonra AirPods modellerine zam yaptı. AirPods fiyatlarında artışa yaşandı. Yeni AirPods fiyatları hakkında merak edilenleri sizler için bir araya getirdik. İşte yeni AirPods fiyatları.

Yeni AirPods Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Artık iPhone modellerinin kutusunun içersinden kulaklık ve şarj adaptörü çıkmayacak. Yeni bir iPhone almayı düşünüyorsanız ve kulaklık bana lazım diyenlerdenseniz ayrıca ücret vererek bir kulaklık satın almanız gerekiyor ancak AirPods fiyatlarında değişiklik yapıldı. Yeni fiyat kullanıcıları üzebilir.

Yeni AirPods fiyatları şu şekilde:

Model Eski Fiyatı Yeni Fiyatı AirPods ve şarj kutusu 1.299 TL 1.599 TL AirPods ve kablosuz şarj kutusu 1.649 TL 1.999 TL AirPods Pro 2.049 TL 2.499 TL

Apple'ın resmi internet sitesinde güncel AirPods fiyatlarına aşağıdaki görselden de bakabilirsiniz.

Sizler yeni AirPods fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Fiyatları nasıl buldunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

AirPods Pro Özellikleri

Aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip olan AirPods Pro, kişiye özel kullanım rahatlığı sunmakta. AirPods Pro'da iç gürültü mikrofonu bulunmakta. Bu mikrofon istenmeyen seslere karşı kulağınızın içini dinliyor ve bunları da anti‑gürültü ile ortadan kaldırıyor. Kablosuz kulaklıkta bulunan şeffaf mod sayesinde dışarıdaki sesleri duyabilmektesiniz. Cihazın alt ucundaki kuvvet sensörünü basılı tutarak Aktif Gürültü Engelleme ve Şeffaf Mod arasında kolayca geçiş yapılabiliyor.

Adaptif EQ sayesinde dinlediğiniz müzik kulağınıza göre otomatik olarak ayarlanıyor. AirPods Pro, Siri'ye de güç veren H1 yonga setinden gücünü alıyor. Suya ve tere dayanıklı bir yapıya sahip olan AirPods Pro modeli 24 saatten fazla pil ömrü sunuyor.