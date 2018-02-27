Samsung Galaxy S9'u Bedavaya Getirin! - S9 Hakkındaki Tüm Detaylar

Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2018'deki (MWC) turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen ile şirketin etkinlik sırasında tanıttığı yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus hakkında konuştuk. Yeğen, Galaxy S9'un sahip olduğu özelliklerle devrim niteliğinde bir cihaz olduğunu söylerken, yeni amiral gemisinin 1 Mart 2018 itibarıyla ülkemizde satışa çıkacağını müjdeledi.

Samsung, Galax S ailesinin en yeni üyeleri Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ı geçtiğimiz günlerde resmen tanıttı. Gerek tasarım gerekse donanım tarafında beklentileri fazlasıyla karşılayan her iki akıllı telefon, önceki versiyonlara göre çok daha iyi bir performans vadediyor.

Samsung Galaxy S9 Alana, Gear Sport Bedava!

Tamindir.com olarak, sizler için yerinde inceleme fırsatı bulduğumuz Galaxy S9 serisini Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen ile konuştuk. Birbirinden önemli açıklamalarda bulunan Yeğen, 22 Mart'a kadar sürecek olan ön sipariş sürecinde S9'u satın alanların Samsung Gear Sport'a ücretsiz sahip olacağını ifade etti.

Galaxy S9'u çok daha fazla kullanıcıyla buluşturmak için çeşitli kampanyalar gerçekleştireceklerini belirten Yeğen, "Bu noktada şirket olarak çok özel çalışmalara imza attık. Kullanıcılar, Samsung mağazalarından ve bazı elektronik marketlerden eski Samsung ürünlerini geri verebilecek. Örneğin, 2016 yılında çıkan S7 Edge'i yaklaşık 2.170 lira seviyesinde geri alacağız. Bu rakam daha yeni modeller için 4 bin seviyelerine kadar çıkabilir" dedi.

Galaxy S9'u kısa zamanda milyonlarca kullanıcıya ulaştırmak istediklerini beliten Yeğen, "Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus, şu ana kadar mobil teknolojide görüp görebileceğiniz en gelişmiş telefonlardan bir tanesi. Bu nedenle herkesin bu deneyimi yaşaması için çeşitli kampanyalar düzenlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen ile gerçekleştirdiğimiz ropörtajın tamamı için videomuzu izlemeyi unutmayın.

Tamindir olarak Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2018'deki önemli gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. İyi seyirler!