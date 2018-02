Samsung Galaxy S9 Plus Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Açıklandı

Samsung, Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nden bir gün önce Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ı tanıttı. Samsung Galaxy S9 Plus teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Türkiye saati ile 20:00'de başlayan etkinlikte yeni Galaxy S serisine dair açıklanan tüm özellikleri Tamindir ekibi olarak Barcelona’dan sizlerle paylaşıyoruz.

2018 yılının en iyi akıllı telefonlarından biri olarak gösterilen Samsung Galaxy S9 Plus, hem tasarım hem de teknik özellikleriyle adından sıkça söz ettireceğini net bir şekilde gösterdi. Peki Galaxy S9 Plus özellikleri neler? Galaxy S9 Plus Türkiye fiyatı ne? İşte Galaxy S9 Plus hakkında bilmeniz gereken her şey!

Samsung Galaxy S9 Plus Teknik Özellikleri

Ekran: 6.2-inç AMOLED, 2960x1440 (18.5:9) Quad HD+ Super AMOLED ekran

6.2-inç AMOLED, 2960x1440 (18.5:9) Quad HD+ Super AMOLED ekran Boyut ve Ağırlık: 157.7 x 73.8 x 8.5 mm

157.7 x 73.8 x 8.5 mm İşlemci: Exynos 9810 (4x 2.4GHz Cortex -A75 + 4x 1.9 GHz Cortex -A55)

Exynos 9810 (4x 2.4GHz Cortex -A75 + 4x 1.9 GHz Cortex -A55) RAM: 6 GB

6 GB Depolama Kapasitesi: 64/128/256 GB + microSD kart desteği

64/128/256 GB + microSD kart desteği Kamera: 12 megapiksel arka f/1.5 - f/2.4, 8 megapiksel ön f/1.7

12 megapiksel arka f/1.5 - f/2.4, 8 megapiksel ön f/1.7 Batarya: 3500 mAh

3500 mAh İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Android 8.0 Oreo Bağlantı Noktaları: Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C, 802.11 a/b/g/n/ac, 3.5 mm kulaklık jackı

Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C, 802.11 a/b/g/n/ac, 3.5 mm kulaklık jackı Diğer: IP68, İris Tarayıcı, Bixby Asistan, Parmak İzi Tarama, Yüz Tanıma

Samsung Galaxy S9 Plus Ekranı

Görünüş açısından selefi ile oldukça benzer tasarım çizgilerine sahip olan Galaxy S9 Plus, neredeyse çerçevesiz, kavisli hatlara sahip son derece parlak, yeni teknolojilerle geliştirilmiş Super AMOLED ekranıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

18.5: 9 ekran ve 6,2 inç büyüklüğe sahip olan cihaz, 2960 x 1440 çözünürlükle geliyor. Galaxy S9 Plus’ın darbelere karşı Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunan ekranı, son dönemde Galaxy S serisinde görmeye alıştığımız Always On özelliğine ev sahipliği yapıyor.

Önceki modellerin aksine parmak izi okuyucusu arka panale yatay bir şekilde konumlandırılan Galaxy S9 Plus, IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklı bir yapıya sahip.

Samsung Galaxy S9 Plus İşlemcisi

Galaxy S9 Plus, bir önceki modelde olduğu gibi gücünü Samsung imzalı Exynos 9810 işlemcisinden ve Adreno 630 grafik biriminden alıyor. 6GB RAM’e ve 64GB dahili depolama alanına ev sahipliği yapan akıllı telefon, microSD kart desteği ile 400GB'a kadar depolama imkanı sunuyor.

Dört tanesi 2.4GHz Cortex A75 ve diğer dört tanesi 1.9 GHz Cortex A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdeğe sahip olan Galaxy S9 Plus, 6 GB LPDDR4x sistem bellek teknolojisini kullanıyor.

Samsung Galaxy S9 Plus Kamerası

Galaxy S9 Plus modeli, kullanıcıların düşük ışıkta çok daha güzel fotoğraflar çekilmesini sağlayan F1.5 ve F2.4 diyafram arasında çift 12 megapiksel çözünürlüklü ISOCELL kameraya ev sahipliği yapıyor. Saniyede 480 kare Full HD video kaydı gerçekleştirebilen akıllı telefon, 960 FPS'e kadar yavaş çekim imkanı sunuyor.

Ön tarafta Otofokus özellikli F1.7 diyafram ile 8 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ön kameranın yanı sıra, 3 megapiksel çözünürlüğünde iris tarama için kullanılan ikinci bir kamerası daha bulunan Galaxy S9 Plus, kullanıcılara muazzam bir deneyim yaşatmaya geliyor.

Samsung Galaxy S9 Plus Batarya ve Depolama

6GB RAM’e ve 64/128GB dahili depolama alanına ev sahipliği yapan Galaxy S9 Plus, her zaman olduğu gibi microSD kart desteği ile geliyor. Mevcut nesillerde olduğu gibi Galaxy S9 Plus 3500 mAh değerinde bir bataryadan gücünü alıyor. Kablosuz şarj desteğine sahip olan Galaxy S9 Plus, yeni nesil pil teknolojisi ve yazılım desteği ile kullanıcılara çok daha iddialı bir pil ömrü sunuyor.

Samsung Galaxy S9 Plus Fiyatı

Gece siyahı, titanyum grisi ve leylak moru olmak üzere üç farklı renk ve 64, 128 ve 256 GB depolama seçenekleri ile sunula Galaxy S9 Plus fiyatı sırasıyla 5.199 TL, 5.399 TL ve 5.699 TL olarak belirlendi.

Samsung Galaxy S9 Plus Çıkış Tarihi

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre Samsung Galaxy S9 çıkış tarihi 16 Mart olarak duyuruldu ama ön siparişler 2 Mart itibarıyla alınmaya başlayacak.