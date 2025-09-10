Vergiler Olmasaydı Yeni iPhone'lar Kaç TL Olurdu?

Apple, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone Air modellerinden oluşan yeni akıllı telefon ailesini kısa süre önce tanıttı. Serideki en ucuz telefonun Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise 77.999 TL oldu. Peki vergiler olmasaydı iPhone 17'ler kaç TL olurdu hiç merak ettiniz mi? Bu videoda bu soruya cevap aradık.

Vergiler Olmasaydı iPhone 17'ler Kaç TL Olurdu?

Cep telefonu fiyatlarının neden bu kadar yüksek olduğu uzun zamandır tartışılan bir konu. Özellikle iPhone gibi üst seviye modellerin Türkiye’deki fiyatları, kullanıcıların en çok şikâyet ettiği noktaların başında geliyor. Bunun en önemli sebebi ise cihazların üzerine eklenen vergiler.

Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrolü, ÖTV ve KDV derken, bir telefonun fiyatı neredeyse iki katına çıkıyor. Türkiye’de bir akıllı telefon satın alındığında dört farklı vergi ödeniyor. Bunların ilki, satış fiyatının yüzde 1’i oranında alınan Kültür Bakanlığı payı. Ardından yüzde 12 oranındaki TRT bandrolü ekleniyor.

Bu iki vergiyle birlikte oluşan tutar, ÖTV matrahı oluyor ve burada yüzde 50’lik ÖTV devreye giriyor. Son aşamada ise toplam fiyatın yüzde 20’si oranında KDV ekleniyor. Örneğin vergisiz fiyatı 38.348 TL olan bir iPhone 17, tüm bu vergiler eklendiğinde 77.999 TL’ye ulaşıyor.

Yani cihazın vergisiz fiyatı yaklaşık 38 bin TL iken, kalan 39 bin TL doğrudan vergi olarak devlete gidiyor. Benzer şekilde, iPhone 17 Air’in vergisiz fiyatı yaklaşık 48 bin TL iken, satış fiyatı 98 bin TL seviyesinde. Serinin en üst modeli olan iPhone 17 Pro Max 256 GB ise 58.997 TL’lik çıplak fiyat üzerinden hesaplandığında tam 119.999 TL’ye çıkıyor.

ABD’de iPhone fiyatları 799 ile 1199 dolar arasında değişiyor. Güncel kurla hesaplandığında, Türkiye’deki fiyatlar ile ABD fiyatları arasında 60-70 bin TL’ye varan fark ortaya çıkıyor. ABD’de eyalet vergileri yüzde 0 ila 5 arasında değişse de bu oran, Türkiye’deki yüksek vergi yükü ile kıyaslandığında oldukça düşük kalıyor.

Cep telefonu fiyatlarının neredeyse yarısından fazlası vergilerden oluşuyor. Bu da kullanıcıların, “Bir telefon kendime, bir telefon da devlete alıyorum” yorumunu yapmasına neden oluyor. iPhone 17 serisinin Türkiye fiyatları bu tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.