Apple Etkinliğinin Özeti: iPhone 17 Serisi ve Dahası
Teknoloji dünyasının merakla beklediği o an geldi. Apple'ın bu yılki büyük etkinliği son derece harika ürünlere ev sahipliği yaptı. İşte ürünlerin özellikleri!
Apple'ın merakla beklenen yeni ürünleri, Awe Dropping isimli etkinlikte tanıtıldı. Bu etkinlikte öne çıkan teknolojik ürünler arasında iPhone 17 serisi, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 yer aldı. Peki, birbirinden etkileyici tasarımlara sahip olan bu ürünler neler sunuyor?
iPhone 17 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.3 İnç
- Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1206 x 2622 piksel çözünürlük
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Apple A19
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 48 MP fusion ana kamera + 12 MP 2x telefoto kamera
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 24 MP kamera
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS
- Yazılım: iOS 26
- Dynamic Island: Destekliyor.
- Apple Intelligence: Destekliyor.
iPhone Air Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.5 İnç
- Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2736 piksel çözünürlük
- Ekran Piksel Yoğunluğu: 460 PPI
- Ekran Koruma Teknolojisi: Ceramic Shield 2
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Apple A19 Pro
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.)
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS
- Yazılım: iOS 26
- Dynamic Island: Destekliyor.
- Apple Intelligence: Destekliyor.
- Ağırlık: 165 gram
- Kalınlık: 5,6 mm
iPhone 17 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.3 İnç
- Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1206x2622 piksel (FHD+)
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Ceramic Shield Glass (Gen2)
- İşlemci: Apple A19 Pro
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 48 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS
iPhone 17 Pro Max Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.9 İnç
- Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1206x2622 piksel (FHD+)
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Ceramic Shield Glass (Gen2)
- İşlemci: Apple A19 Pro
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 48 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS
AirPods Pro 3 Özellikleri
- Yüksek gezinimli özel Apple sürücüsü
- Yüksek Sesleri Azaltma
- Dinamik kafa izleme özellikli Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses
- Yüksek dinamik aralıklı özel amplifikatör
- Adaptif EQ
- Stüdyo kalitesinde ses kaydı
- Basınç eşitleme için havalandırma sistemi
- Aktif Gürültü Engelleme
- Adaptif Ses
- Şeffaf mod
- Sohbet Farkındalığı
- Ses İzolasyonu
- Kişiselleştirilmiş Ses Yüksekliği
Apple Watch Series 11 Özellikleri
- OLED ekran
- 2000 nite kadar parlaklık
- 46 mm ve 42 mm alüminyum / titanyum kasa
- Uyku Takibi
- Yüksek ve düşük kalp atış hızı bildirimleri
- Düzensiz ritim bildirimleri
- Düşük kardiyo fitness bildirimleri
- Kanda Oksijen uygulaması
- Uyku apnesi bildirimleri
- 50 metre suya dayanıklı tasarım
- S10 çip
- Düşük Güç Modu’nda 38 saate kadar kullanım
Apple Watch Ultra 3 Özellikleri
- OLED ekran
- 3000 nite kadar parlaklık
- Yüksek ve düşük kalp atış hızı bildirimleri
- Düzensiz ritim bildirimleri
- Uyku Takibi
- Uyku apnesi bildirimleri
- 100 m suya dayanıklı tasarım
- S10 çip
- Düşük Güç Modu’nda 72 saate kadar kullanım
Apple’ın en gelişmiş akıllı saati olarak öne çıkan Apple Watch Ultra 3'te yerleşik iki yönlü uydu bağlantısıyla Acil Durum SOS, kapsama alanı dışında bile mesaj gönderme ve konum paylaşımı mümkün hale geliyor. Ayrıca 5G desteği ve çift anten tasarımı ile birlikte hızlı ve kesintisiz bağlantı sağlıyor.
Yeni akıllı saatte hipertansiyon bildirimleri ve uyku puanıyla uykunun kalitesini ölçme mevcut. Ayrıca Workout Buddy ile kişisel sesli antrenman koçu, özelleştirilebilir Workout Views, cyclist power metrics, yüzme SWOLF skoru, trail navigation ve dalış bilgisayarı Oceanic+ entegrasyonu da bulunuyor.
Apple Watch SE 3 Özellikleri
- OLED ekran
- 1000 nite kadar parlaklık
- Yüksek ve düşük kalp atış hızı bildirimleri
- Düzensiz ritim bildirimleri
- Düşük kardiyo fitness bildirimleri
- Uyku Takibi
- Uyku apnesi bildirimleri
- 50 metre suya dayanıklı tasarım
- S10 çip
- Düşük Güç Modu’nda 32 saate kadar