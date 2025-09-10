Apple Etkinliğinin Özeti: iPhone 17 Serisi ve Dahası

Apple'ın merakla beklenen yeni ürünleri, Awe Dropping isimli etkinlikte tanıtıldı. Bu etkinlikte öne çıkan teknolojik ürünler arasında iPhone 17 serisi, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 yer aldı. Peki, birbirinden etkileyici tasarımlara sahip olan bu ürünler neler sunuyor?

iPhone 17 Özellikleri

6.3 İnç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

120Hz İşlemci: Apple A19

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP fusion ana kamera + 12 MP 2x telefoto kamera

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 24 MP kamera

4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS Yazılım: iOS 26

Destekliyor. Apple Intelligence: Destekliyor.

iPhone Air Özellikleri

6.5 İnç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

120Hz İşlemci: Apple A19 Pro

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.)

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera

4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS Yazılım: iOS 26

Destekliyor. Apple Intelligence: Destekliyor.

165 gram Kalınlık: 5,6 mm

iPhone 17 Pro Özellikleri

6.3 İnç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) İşlemci: Apple A19 Pro

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 48 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera

18 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

iPhone 17 Pro Max Özellikleri

6.9 İnç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) İşlemci: Apple A19 Pro

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 48 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 18 MP geniş açılı kamera

AirPods Pro 3 Özellikleri

Yüksek gezinimli özel Apple sürücüsü

Yüksek Sesleri Azaltma

Dinamik kafa izleme özellikli Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses

Yüksek dinamik aralıklı özel amplifikatör

Adaptif EQ

Stüdyo kalitesinde ses kaydı

Basınç eşitleme için havalandırma sistemi

Aktif Gürültü Engelleme

Adaptif Ses

Şeffaf mod

Sohbet Farkındalığı

Ses İzolasyonu

Kişiselleştirilmiş Ses Yüksekliği

Apple Watch Series 11 Özellikleri

OLED ekran

2000 nite kadar parlaklık

46 mm ve 42 mm alüminyum / titanyum kasa

Uyku Takibi

Yüksek ve düşük kalp atış hızı bildirimleri

Düzensiz ritim bildirimleri

Düşük kardiyo fitness bildirimleri

Kanda Oksijen uygulaması

Uyku apnesi bildirimleri

50 metre suya dayanıklı tasarım

S10 çip

Düşük Güç Modu’nda 38 saate kadar kullanım

Apple Watch Ultra 3 Özellikleri

OLED ekran

3000 nite kadar parlaklık

Yüksek ve düşük kalp atış hızı bildirimleri

Düzensiz ritim bildirimleri

Uyku Takibi

Uyku apnesi bildirimleri

100 m suya dayanıklı tasarım

S10 çip

Düşük Güç Modu’nda 72 saate kadar kullanım

Apple’ın en gelişmiş akıllı saati olarak öne çıkan Apple Watch Ultra 3'te yerleşik iki yönlü uydu bağlantısıyla Acil Durum SOS, kapsama alanı dışında bile mesaj gönderme ve konum paylaşımı mümkün hale geliyor. Ayrıca 5G desteği ve çift anten tasarımı ile birlikte hızlı ve kesintisiz bağlantı sağlıyor.

Yeni akıllı saatte hipertansiyon bildirimleri ve uyku puanıyla uykunun kalitesini ölçme mevcut. Ayrıca Workout Buddy ile kişisel sesli antrenman koçu, özelleştirilebilir Workout Views, cyclist power metrics, yüzme SWOLF skoru, trail navigation ve dalış bilgisayarı Oceanic+ entegrasyonu da bulunuyor.

Apple Watch SE 3 Özellikleri