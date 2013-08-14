Virtua Tennis™ Challenge
Android için 3D Tenis Oyunu
Markette yer alan tenis uygulamarı arasında en çok tercih edilenler listesinde bulunan bu oyunda 18 farklı stadyumda mücadele etmeniz gereken 50 rakip bulunuyor.
Keyifli oyun yapısıyla saatlerce oynanabilecek kalitede olan Virtua Tennis™ Challenge'da zorlu rakibinizi farklı stillerde yaptığınız atışlarla terletebilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken bir nokta var; farklı saha tiplerinde vuruşlarınız farklı tepkiler vermekte. Bu sebeple atışlarınızı kil, çim, sert zemin veya kapalı alan stadyumlarda farklı ayarlamanız gerekmekte.
Maçlara çıkacağınız karakterinizi dilediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Maçları kazandıkça para kazanıyor ve bu parayla yeni turnuvalar satın alabiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1,884
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Üretici:
- SEGA of America
Spor Popülerleri
- Dream League SoccerAndroid İçin Futbol Oyunu
- FIFA 15 Ultimate TeamAndroid için Futbol Oyunu
- First Touch Soccer 2015Android için Futbol Oyunu
- Dream League Soccer 2017Android İçin Ücretsiz Futbol Oyunu
- PES 2017Android İçin Futbol Oyunu
- Google Chrome indirPopüler Tarayıcı
- Assetto CorsaAraba Oyunu
- BitdefenderÜcretsiz Antivirüs
- PES 2018Futbol Oyunu
- Hotspot ShieldVPN Programı