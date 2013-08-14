Markette yer alan tenis uygulamarı arasında en çok tercih edilenler listesinde bulunan bu oyunda 18 farklı stadyumda mücadele etmeniz gereken 50 rakip bulunuyor.

Keyifli oyun yapısıyla saatlerce oynanabilecek kalitede olan Virtua Tennis™ Challenge'da zorlu rakibinizi farklı stillerde yaptığınız atışlarla terletebilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken bir nokta var; farklı saha tiplerinde vuruşlarınız farklı tepkiler vermekte. Bu sebeple atışlarınızı kil, çim, sert zemin veya kapalı alan stadyumlarda farklı ayarlamanız gerekmekte.

Maçlara çıkacağınız karakterinizi dilediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Maçları kazandıkça para kazanıyor ve bu parayla yeni turnuvalar satın alabiliyorsunuz.