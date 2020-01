Yogaya Yeni Başlayanların Faydalanabileceği En İyi Kaynaklar

Yoga egzersizlerine yeni olanlar, hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak veya herhangi bir ücret ödemeden yoga yapmak için sizler için hazırladığımız bu yazıyı okumaya devam etmenizi öneririz.

Bu yazıda, genellikle sırtüstü, migren v.b. vücut rahatsızlıklarına yardımcı olabilecek yoga pozları veya asanaları içeren kurs ve uygulamaları derledik. Bunlar her ne kadar vücut rahatsızlıkları için etkili olsalar da, var olan koşulları daha da kötüleştirebilecek herhangi bir egzersizi yapmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Do You Yoga, çeşitli yoga öğretmenlerinin kurslarını içeren bir spor topluluğudur. Bunların çoğu ücretli programlar olsa da, başlangıca yönelik yoga için yedi ücretsiz kurs vardır.

Kurslar arasında yeni başlayanlar için “The 28 Days Yoga for Beginners Program”, “The 30 Days of Yoga Challenge”, “The Bikini Body Challenge”, “The 30 Day Meditation Challenge”, “Advanced Level Pilates”, “Slow Vinyasa” ve “Men’s 30 days Yoga Challenge” bulunuyor. Kurslara erişebilmeniz için kayıt olmanız gerektiğini belirtelim.

Do You Yoga, bir ay boyunca farklı öğretmenler ve teknikler denemenize izin vererek çevrim içi yoga eğitimlerinin nasıl olacağına dair bir fikir edinmenizi sağlar. 30 günün sonunda devam etmek isterseniz, belli bir ücret karşılığında premium aboneliğe geçmeniz gerekiyor.

Down Dog (Android ve iOS)

Down Dog, sırt ağrısında rahatlama sağlamayı ve sırtınızı güçlendirmeyi amaçlayan bir yoga uygulamasıdır. İsmini ünlü Downward Facing Dog yoga pozundan alıyor.

Down Dog, aradığınız egzersiz türü için farklı yoga rehberleri sunan bir arşive sahiptir. Egzersizinizin seviyesini, tipini, ne kadar süreceğini seçebilmenize olanak sağlanıyor. Ek olarak, bunların yanı sıra savasananın yani dinlenme pozisyonunda ne kadar süre kalacağınızı seçebiliyorsunuz. Bu seçimleri yaptıktan sonra Down Dog internete bağlanacak ve seçimlerinize uygun bir video açacaktır.

Sesli yoga seansı için videoyu izlemeden bile Down Dog'u dinlemeye devam edebilirsiniz. Ayrıca sesi, arka plan müziğini ve hızını özelleştirebilmeniz mümkündür.

Down Dog, birkaç video indirip kaydetmenize olanak sağlar. Bu uygulama aynı zamanda oturumlarınızın otomatik olarak bir kaydını tutar.

Yoga with Kassandra, yoga için en iyi YouTube kanalıdır. Yoga with Kassandra giderek daha popüler hale gelen Vinyasa Yoga ve Yin Yoga’ya odaklanıyor.

Yin Yoga, yeni başlayanlar için yoga öğrenmek için başka yararlı bir formdur çünkü zorlu aktiviteler veya imkânsız gerginlikler yerine uzun süre pozda kalabilmeye dayanır. Vinyasa ve Yin Yoga'nın yanı sıra, Yoga with Kassandra YouTube kanalında Power Yoga ve Hatha Yoga gibi başka yoga türleri de bulunuyor.

SunUps (Android ve iOS)

The Sun Salutation veya Surya Namaskara, yoganın temel taşıdır. 12 farklı pozdan oluşan tam bir vücut fitness yoga modülüdür. Doğru sırayla yapılırsa, The Sun Salutation, tüm vücut egzersizi olarak kabul edilir.

SunUps, bu modülün yani The Sun Salutation’ın düzenli uygulayıcısı olmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Görüntü tabanlı bir ses kılavuzu size The Sun Salutation’ın 12 adımını nasıl yapacağınızı öğretecektir. Egzersizleri en popüler yoga formlarından biri olduğu için herhangi bir YouTube videosundan da öğrenebilirsiniz.

Nasıl yapıldığını öğrendikten sonra farklı stil ve modlar arasından seçim yapabilirsiniz. Uygulamak istediğiniz set sayısını, arka plan müziklerini ve farklı dillerde sesli rehberleri seçebilirsiniz.