Game of Thrones Winter is Coming, web tarayıcı üzerinden oynanabilen gerçek zamanlı strateji oyunu. Ödüllü HBO dizisinin lisanslı strateji PC browser oyunu GoT Winter is Coming’de 7 krallığı temsil eden lord veya leydi unvanlarıyla Westeros’un Demir Taht’ına oturmaya çalışacağınız destansı bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Game of Thrones dizisini izleyen herkese bu resmi lisanslı tarayıcı oyununu oynamalarını tavsiye ederim.

Yoozoo Games’in Warner Bros. Interactive Entertainment ve HBO lisansıyla oyuncuların beğenisine sunduğu ücretsiz tarayıcı oyunu Game of Thrones (GoT) Winter is Coming’de strateji her şeyden önce geliyor. Yedi Krallığın diziden de bildiğimiz önemli yerlerinin ve kalelerinin de bulunduğu uçsuz bucaksız ve eşsiz bir çok oyunculu dünyada geçen oyunda hikaye Eddard Stark’ın ölümüyle başlıyor. Onun yerine geçecek bir lord ya da leydi oluyorsunuz. Fethedilmez bir kale ve muzaffer bir ordu sahibi olmaya çalışırken, dizinin ikonik karakterlerinden yardım alıyorsunuz. Oyunda ilerledikçe Demir Taht’a oturmak için gerekli olan kudret, para ve nüfuzu kazanıyorsunuz. Westeros coğrafyasında sizi bekleyen birçok Game of Thrones karakteri var ve her biri farklı yeteneklere, kendi askerlerine ve halkına sahip. Dostunuzu çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Bu arada arkadaşlarınızı davet edip ordu kurabiliyor, diğer Westeros lord ve leydileriyle birlikte savaşıp kaleleri fethetmenin heyecanını yaşayabiliyorsunuz. Yedi Krallığın hükümdarı olmayı başarırsanız Demir Tahtı düzenleyip geliştirebiliyorsunuz.

İklim ve hava koşulunun sürekli değiştiği oyunda heyecan verici birçok mod bulunuyor. Bazı oyun modlarında diziden en sevdiğiniz anları canlandırıp Game of Thrones hikayesini yeniden yazarken, çeşitli PvE görevlerinde gizli hikaye serilerini açacak, gezgin haydut güruhları ve suikastçılara karşı vereceğiniz mücadeleler sonunda kıymetli ödüller kazanacaksınız.