uBlock uzantısı ile Google Chrome'da ziyaret ettiğiniz web sitelerindeki reklamları engelleyebilirsiniz.
uBlock uzantısı ile Google Chrome tarayıcılarınızda belleği ve işlemciyi yormayan bir reklam engelleyiciye sahip olabilirsiniz.
AdBlock Plus eklentisine göre sistem kaynaklarını daha az tüketen ve performansı etkilemeyen bir reklam engelleyici olarak karşımıza çıkan uBlock, Chrome kullanıcılarının da ilgisini çekmeye devam ediyor. Ücretsiz olarak sunulan ve web sitelerindeki bunaltıcı reklamlara son veren uBlock eklentisi, açık kaynak kodlu olarak geliştirildiğinden gizlilik ve güvenliğinizi tehlikeye atacak işlemler gerçekleştirmiyor.
Dilediğiniz web sitesinde reklamlara izin verebileceğiniz uBlock eklentisinde açılır pencereleri engelleme, sayfadaki büyük boyutlu medya ögelerini gizleme, JavaScript engelleme gibi birtakım özellikler de yer almakta. Eklentiyi kullandığınız süre boyunca ne kadar reklamın engellendiğini -biraz abartıyor olsa da- sizlere gösteren uBlock uzantısını ücretsiz olarak indirebilir, internette gezinirken reklamlar arasında boğulmadan işlerinize devam edebilirsiniz.
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