uBlock uzantısı ile Google Chrome tarayıcılarınızda belleği ve işlemciyi yormayan bir reklam engelleyiciye sahip olabilirsiniz.

AdBlock Plus eklentisine göre sistem kaynaklarını daha az tüketen ve performansı etkilemeyen bir reklam engelleyici olarak karşımıza çıkan uBlock, Chrome kullanıcılarının da ilgisini çekmeye devam ediyor. Ücretsiz olarak sunulan ve web sitelerindeki bunaltıcı reklamlara son veren uBlock eklentisi, açık kaynak kodlu olarak geliştirildiğinden gizlilik ve güvenliğinizi tehlikeye atacak işlemler gerçekleştirmiyor.