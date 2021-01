A Way To Be Dead, Türk yapımı korku oyunu olarak PC platformuna çıkış yapıyor. Türk oyun şirketi Crania Games tarafından geliştirilen oyun, epilepsi krizleri sonrası akıl sağlığını büyük oranda kaybeden bir doktorun zombiler tarafından istila edilmiş bir hastanede hayatta kalmaya çalışan bir grup insanı öldürmeye çalışmasını konu alıyor. Kaç, öldür, beslen üzerine kurulu korku oyunu A Way To Be Dead Steam’den indirilebilir!

A Way To Be Dead İndir

Yenilikçi oynanış sunmasıyla sıradan Türk korku oyunları arasından sıyrılan Roots of Insanity’nin geliştiricisi, A Way To Be Dead adını verdikleri yepyeni bir yapımla karşımızda. Bu oyunu oynamadan Roots of Insanity’i oynamanızı tavsiye ederim çünkü tüm karakterler, Dr. Riley, hastalar ve hatta zombiler bile ilk oyunun dünyasına ait. Dr. Riley McClein’in hikayesini ve neden bu hale geldiğini öğrenmek için ilk oyunu oynamanız şart.

Epilepsi hastası bir doktorun zombilerin istila ettiği bir hastanede hayatta kalma mücadelesi veren bir grup insanı öldürmeye çalışmasını konu alan, asimetrik, çok oyunculu (4’e 1) bir korku oyunu bizlerle.

Önceden tasarlanmış farklı patikalara her oyun başında rastgele yolları takip etmenizi sağlayan bir oynanış deneyimi

10 karakter ve 3 farklı karakter tipi ile 3 farklı oynanış imkanı

Oyunu kazandığınız takdirde elde edeceğiniz Terapi puanlarıyla karakterlerinizi geliştirebilme

Çeşitli çevre etkileşimleriyle ile rakibinizin eşyalarını onun bulamayacağı yerlere saklamak ve stratejik hamlelerle rakibinin işini zorlaştırmak

Hayatta kalanlar olarak birlikte oynamayı gerektiren ve ekip oyununa odaklanmış mekanikler

Bir mücadeledeki bütün verileri mücadelenin başında değiştirebilme özelliği (bölümlerde kaç zombinin olacağı, bulunduğunuz haritadaki ışıkların ne zaman kapanacağı, loot oranları, kaç çıkış olacağı vb.)

A Way To Be Dead Sistem Gereksinimleri

A Way To Be Dead oyununu Windows PC’nize indirmeden önce sistem gereksinimlerine bakmanızı tavsiye ederiz. Oyunu akıcı bir şekilde oynamak için bilgisayarınızın önerilen sistem gereksinimlerini karşılaması gerekir.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3-5020U 1.80 GHz / AMD Opteron 3260 HE 2.7 GHz

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 285 / AMD Radeon HD 5850

Depolama: 5000 MB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Uyumlu

Önerilen sistem gereksinimleri