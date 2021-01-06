Türk yapımı korku oyunlarından A Way To Be Dead Steam'de! Beğenilen korku oyunu Roots of Insanity'nin geliştiricilerinden.
A Way To Be Dead, Türk yapımı korku oyunu olarak PC platformuna çıkış yapıyor. Türk oyun şirketi Crania Games tarafından geliştirilen oyun, epilepsi krizleri sonrası akıl sağlığını büyük oranda kaybeden bir doktorun zombiler tarafından istila edilmiş bir hastanede hayatta kalmaya çalışan bir grup insanı öldürmeye çalışmasını konu alıyor. Kaç, öldür, beslen üzerine kurulu korku oyunu A Way To Be Dead Steam’den indirilebilir!
A Way To Be Dead İndir
Yenilikçi oynanış sunmasıyla sıradan Türk korku oyunları arasından sıyrılan Roots of Insanity’nin geliştiricisi, A Way To Be Dead adını verdikleri yepyeni bir yapımla karşımızda. Bu oyunu oynamadan Roots of Insanity’i oynamanızı tavsiye ederim çünkü tüm karakterler, Dr. Riley, hastalar ve hatta zombiler bile ilk oyunun dünyasına ait. Dr. Riley McClein’in hikayesini ve neden bu hale geldiğini öğrenmek için ilk oyunu oynamanız şart.
Epilepsi hastası bir doktorun zombilerin istila ettiği bir hastanede hayatta kalma mücadelesi veren bir grup insanı öldürmeye çalışmasını konu alan, asimetrik, çok oyunculu (4’e 1) bir korku oyunu bizlerle.
- Önceden tasarlanmış farklı patikalara her oyun başında rastgele yolları takip etmenizi sağlayan bir oynanış deneyimi
- 10 karakter ve 3 farklı karakter tipi ile 3 farklı oynanış imkanı
- Oyunu kazandığınız takdirde elde edeceğiniz Terapi puanlarıyla karakterlerinizi geliştirebilme
- Çeşitli çevre etkileşimleriyle ile rakibinizin eşyalarını onun bulamayacağı yerlere saklamak ve stratejik hamlelerle rakibinin işini zorlaştırmak
- Hayatta kalanlar olarak birlikte oynamayı gerektiren ve ekip oyununa odaklanmış mekanikler
- Bir mücadeledeki bütün verileri mücadelenin başında değiştirebilme özelliği (bölümlerde kaç zombinin olacağı, bulunduğunuz haritadaki ışıkların ne zaman kapanacağı, loot oranları, kaç çıkış olacağı vb.)
A Way To Be Dead Sistem Gereksinimleri
A Way To Be Dead oyununu Windows PC’nize indirmeden önce sistem gereksinimlerine bakmanızı tavsiye ederiz. Oyunu akıcı bir şekilde oynamak için bilgisayarınızın önerilen sistem gereksinimlerini karşılaması gerekir.
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i3-5020U 1.80 GHz / AMD Opteron 3260 HE 2.7 GHz
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce 285 / AMD Radeon HD 5850
- Depolama: 5000 MB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX Uyumlu
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-3570K 3.40 GHz / AMD Opteron 6238 2.60 GHz
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960 / AMD Radeon HD 5850
- Depolama: 5000 MB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX Uyumlu
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